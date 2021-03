El Khoury: “Nuestra Iglesia está al lado de la gente en Medio Oriente”

01/03/2021 - 00:15 Santiago

“Nuestra iglesia, siempre, en Medio Oriente, tratamos de estar con la gente porque la gente, ahora, tiene muchas dificultades, tiene dolor y una situación muy difícil. El mensaje de nuestra Iglesia es de estar con la gente para ayudarlos en todos los aspectos de la vida”.

Quien se expresó de esta manera, en una entrevista con EL LIBERAL, fue Monseñor Santiago Yacoub El Khoury, arzobispo de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquía en la Argentina, quien pidió paz en Medio Oriente y en el resto del mundo.

El reverendo Archimandrita Santiago Yacoub El Khoury, en misión pastoral por toda Argentina, visitó Santiago. Ofició la Divina Liturgia en el templo San Jorge junto con el párroco Gregorio Makantasis y mantuvo reuniones con todos los grupos parroquiales ortodoxos que trabajan en la provincia.

Remarcó que esos retos enfrenta cotidianamente el credo al que representa en el cada vez más “incendiario” Oriente Medio como consecuencia de las constantes conflagraciones que se desatan. “La Iglesia Ortodoxa está dispuesta a llegar a todos los desafíos que hay en el Medio Oriente porque es una Iglesia viva. Cuando uno enfrenta esos desafíos todos se encuentran unidos y enfrentan, porque todos unidos son más fuertes. A pesar de todas las dificultades que hay en Medio Oriente, la Iglesia está viva y ella es la que ayuda a la sociedad y a veces es la sociedad la que ataca a la Iglesia. La Iglesia se mantiene en píe y es mensajera de paz, amor y encuentro entre los hermanos”, resaltó.

Antes de regresar a Buenos Aires, El Khoury se reunió con los jóvenes y para ellos dejó un mensaje. Les pidió “tener sabiduría a la hora de utilizar su libertad. La libertad debería estar siempre junto con la responsabilidad. Libertad sin responsabilidad no es libertad, es ser esclavo, es libertinaje”.

Postura: “No podemos aceptar el aborto”

El arzobispo de la iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquía en Argentina, Santiago El Khoury, enfatizó que el credo ortodoxo rechaza el aborto. “No podemos aceptar el aborto”, afirmó categóricamente en su entrevista con EL LIBERAL.

“Cuando tenemos un problema en nuestra sociedad, el hombre no tiene derecho para tomar la vida de ninguna persona. La vida es completa. No podemos tomar decisión en la vida del hombre. Cuando comienza la vida comienza un camino. Matar al inicio del camino, en el medio y al final del camino es algo que no podemos hacerlo”, enfatizó.

Cabe resaltar que cuando en la Argentina se debatió acerca de la despenalización del aborto, los líderes de las iglesias ortodoxas de Argentina emitieron un comunicado denominado “Ortodoxia a favor de la vida”, donde hicieron un llamado a cuidar de la vida de las personas desde su concepción comprendiendo que éstas son dones de Dios.

El Khoury reafirma esa postura como también la fundamentación de ese documento emitido oportunamente: “Como cristianos ortodoxos creemos que nuestras vidas no son accidentes, sino un don precioso de Dios”

Aconsejó: “Debemos trabajar juntos para obtener familia fuerte. Cuando conservamos una familia muy fuerte no vamos a tener en el futuro estos problemas. Si tenemos una familia débil, enferma, deberíamos sanar a esa familia. Cuando tenemos una familia sana todas esas cosas no la vamos a tener”.