Tarjeta Sol y BSE entregaron premios en efectivo a ganadores del sorteo mensual

02/03/2021 - 23:52 Santiago

En un acto que tuvo lugar ayer en dependencias del Banco Santiago del Estero (BSE) recibió su premio de 25.000 María Cecilia Cejas Gutiérrez, una de las diez ganadoras del sorteo mensual que realiza la entidad bancaria junto con Tarjeta Sol entre sus clientes.

El premio de 25.000 pesos duplican aquellos ganadores que tienen un préstamo en el BSE.

La entrega estuvo a cargo de la gerente comercial del BSE, contadora Claudia Gelid, y rubricada por el escribano Luis Karam, y la feliz ganadora agradeció a las autoridades de las empresas por “el hermoso regalo”.

Luego de recibir el cheque simbólico de manos de la gerente, María Cecilia, docente de Inglés, se mostró feliz por su premio.

“La verdad que me sorprendió y me llenó de satisfacción este premio, y agradezco a los directivos de Tarjeta Sol y del Banco Santiago del Estero, por esta posibilidad que nos brinda a los clientes”, sostuvo.

Consultada sobre cómo fue el momento en que se enteró de que era una de las ganadoras, admitió que no estaba viendo el sorteo y que le avisaron unos compañeros.

Sorpresa

“Ese momento del sorteo estaba preparando la clase para el día siguiente y no lo vi. En un momento me comenzaron a llegar mensajes de compañeros que me felicitaban, y ellos me dieron la noticia. Me puse muy contenta, no podía creerlo”, relató.

Dijo que “siempre viene bien” esta suma de dinero, y que ya verá en qué lo invierte.

La contadora Gelid felicitó a la ganadora, le agradeció la confianza depositada en las empresas, y reiteró que este sorteo continuará a lo largo del año.

“En plena pandemia hemos seguido con los sorteos, y es algo que lo vamos a continuar, como un modo de agradecer a nuestros clientes por la confianza que depositan en nuestras empresas”, indicó luego la gerente comercial de BSE.