GRACIELA MEDINA, Presidente de la asociación “Mama, un colectivo de sueños”: “Los desafíos de las mujeres hoy es pisar fuerte y continuar este camino que estamos transitando”

07/03/2021 - 21:32 Santiago

“Mama, un colectivo de sueños” aprendió a aunar las historias de mujeres santiagueñas, con un pasado difícil que buscaban apoyo, contención y escucha. Con sus distintas experiencias llegaron a este grupo que hoy se conformó en un “refugio de mujeres guerreras” que buscan superarse día a día. Unidas en el dolor, en el amor, en los fracasos y triunfos supieron crear un “grupo de amigas” que se juntan hoy a darle batalla a todo lo que se les enfrenta.

“Un día como hoy significa mucho para mí, más aún estando al frente de una asociación de mujeres, porque se recuerda y conmemora un hecho histórico. Un hecho que se llevó la vida de muchas mujeres en aquella primera huelga textil en EE.UU., bajo el lema de `Sin nosotras se para el mundo`. Pero a pesar de los años transcurridos, hoy la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue estando presente, junto con las dificultades para acceder a puestos laborales, la violencia que día a día atormenta y ni que hablar si estas mujeres son a su vez madres”, reflexiona Graciela Medina, presidenta de la asociación civil, que conoce más que nadie a fondo, la historia de vida de cada una de las mujeres que conforman “Mama, un colectivo de sueños”.

Emocionada por los logros, Graciela cuenta con orgullo cómo entre todas pudieron superar experiencias que dolían en el alma, y que no permitían a las mujeres avanzar, luchar, valorarse y sobre todo, “quererse”. Hoy, todas con la autoestima curada, las ganas de vivir, “levantaron la bandera”. Hoy son un grupo de trabajadoras sociales que bregan por el bienestar propio y de los demás.

“Los desafíos de las mujeres hoy en día es pisar fuerte y continuar este camino que estamos transitando, porque cada vez que una mujer da un paso todas avanzamos. A nivel local desde nuestra asociación, vamos a seguir con nuestros proyectos como el área social “Mamasando”, el área productiva textil “Munir”, y a su vez vamos a generar más herramientas para que las mujeres desarrollen capacidades personales, emprendedora, a nivel público y privado, ayudarlas a crecer, que ellas enseñen a sus hijas y de esa manera sumarnos para llegar a lograr esa equidad que tanto aspiramos”, desea Graciela.

Los reflejos inspiradores les permiten seguir adelante, sin nunca desfallecer.

“En mi vida, me inspiran muchas mujeres del mundo, tanto a nivel internacional como local, mujeres que ocupan cargos de gran responsabilidad y son referentes, pero quienes me inspiran a luchar y buscar opciones son las mujeres que tengo a mi lado, con quien comparto cada día, que sufrieron abusos, acosos, que tienen cuentas que pagar, hijos que alimentar y sueños por perseguir, que son realidades con las que me identifico, por eso busco nuevas posibilidades y horizontes para nuestras vidas”, sentenció la referente de Mama, un colectivo de sueños. l