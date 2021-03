Mónica Romano: “Valoro como nada la vida y no entiendo la violencia irracional que hay hoy contra las mujeres”

07/03/2021 - 22:47 Santiago

“Pareciera ser que la lucha de las mujeres no tiene tiempos. Siempre suceden. Siempre hay motivos para seguir pidiendo, reclamando, denunciando. Pasa el tiempo que sea y siempre la mujer tiene que ponerse de pie, reinventarse.

Quizás pienso y hablo así porque no entiendo la violencia irracional que hay hoy contra las mujeres. Más aún, me duele porque yo desde muy joven (14 años) estoy aferrada y abrazada a la vida, a raíz de una enfermedad desconocida que me detectaron.

Cada día viva, para mí es una victoria. Desde esa adolescente a esta mujer de 37 años, hubo mucho en el medio, 13 años de hemodiálisis y un trasplante.

Así como yo, muchas mujeres luchan en miles de aspectos y eso no me permite entender la violencia irracional que hay en contra de nosotras. Pienso cuál será la lucha de las mujeres para más adelante. Si bien hay luchas sociales, laborales, considero que la principal lucha va a ser por la vida. A pesar de que se lucha, se sale a la calles, existe esta violencia que está matando.

La mujer a la que admiro y admiré siempre es a Eva Perón por pertenecer a una familia tradicional, que podría ser la de cualquiera. Siempre he escuchado los relatos de mi padre que al pertenecer a una familia de clase obrera humilde tuvo la posibilidad de conocer muchas cosas gracias a la fundación Evita. Ella tenía las luchas de su época, las que enfrentan las mujeres que intentan cambiar el rumbo de la vida de las personas o de la sociedad: siempre generan polémica, grandes amores y grandes odios. Todo lo que he conocido ha sido a través de mi padre que ha sido una gran referente del trabajo sacrificado y de la lucha. Soy una defensora de la vida, porque a lo largo de mi vida me han pasado tantas cosas, he tocado fondo y por eso valoro como nada la vida. Tengo una sobrina de 11 años a quien le quiero dejar ese valor, la enseñanza de que pase lo que pase hay que mantenerse en pie y luchando hasta el final por lo que uno siente.

Para cerrar, mi abrazo a todas las mujeres, pero esta vez uno especial a todas las que en el 2020 se enfrentaron a un enemigo más, uno desconocido, que las obligó a dejar sus casas, sus familias, poniendo su vida en riesgo para proteger a toda una sociedad. Me refiero al personal de Salud, en la función que fuera, a policías, personal de la prensa, empleadas de comercio, empleadas públicas, a todas, todas las indispensables, GRACIAS”. l