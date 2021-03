DRA. SUSANA SCAGLIONE: “Con el paso de los años, la mujer empezó a pensar en sí misma; aprendió a priorizarse”

07/03/2021 - 22:57 Santiago

Cuando la mujer comenzó a sentirse dueña de sí, empezó a ganar en todo. Ganó poder, ganó visibilidad y ganó amor propio. Su esencia, muchas veces oscurecida por un entorno que la hizo sentir inferior por muchos años, volvió a relucir, y hoy, en esta nueva era, la mujer, desafiante y segura de sí misma, se empoderó y se ubicó en su lugar, ese al que nunca debió haber cedido a nadie.

“El Día de la Mujer es importante, porque reivindica toda su lucha permanente, por salir de ese lugar en que nos han colocado a lo largo de la historia y del tiempo. Ella estuvo siempre postergada, como si fuera el apéndice de un hombre, nunca podía hacer cosas por sí misma, por sus gustos, sus sueños, o por sus proyectos. Y hoy la realidad nos encuentra paradas en un escenario distinto. Este 8 de Marzo es simbólico porque sabemos que definitivamente el Día de la Mujer son todos los días. Hoy vemos cómo han abundando las mujeres muy luchadoras, guerreras”, describe la Dra. Susana Mercado de Scaglione, médica dermatóloga, referente en la provincia, al celebrar los cambios que puede apreciar en su entorno, y por qué no en la provincia, entre las santiagueñas.

Postura

Ni más ni menos. En el Día de la Mujer, la Dra. Scaglione analiza a la mujer actual y desea para ella igualdad: “No deben ser más que los hombres. Tampoco menos. La idea es caminar juntos”, define.

“El desafío actual de la mujer es seguir estando a la par del hombre. Los cambios no deben apuntar a una sociedad feminista, y que la mujer sea más que el hombre. Se trata de estar juntos, compartir, que el hombre ayude a la mujer y viceversa, para que ambos puedan crecer. Hay que ir juntos en el camino. El desafío hoy es lograr eso por lo que tanto tiempo estuvo postergada, a veces en forma solapada. Tenemos que tener el desafío de seguir estando, seguir teniendo protagonismo, lograr el lugar que nos corresponde cada uno en su rol. La que desea tener hijo y desempeñar su maternidad ojalá lo logre hacerlo, pero también la sociedad y el Estado permitan que esa mujer pueda ir a trabajar y no que se le niegue un trabajo por prejuicios. Hay cosas solapadas que hacen que la mujer hoy no pueda cumplir sus sueños. Por eso hay que seguir luchando por esas metas que se ha trazado”, reflexiona.

Sobre estos cambios que se desean y de a poco van tomando rumbo, hay evidencias. Es la misma especialista la que con orgullo cuenta: “Felizmente hoy, veo que la mujer consulta más, quiere cuidarse, a lo largo de los años, la mujer empezó a pensar en sí misma y a priorizarse. En el pasado, las mujeres pensaban en los otros, en su familia. Hoy se nota que se preocupan por dejar ese rol. Y los cambios no son sólo en lo estético, sino también en el hecho de tener relaciones sociales, con amistades, leer libros, hacer deporte. De alguna manera la mujer se siente un poco más segura. Pero nada es fácil”.

Querer es poder

Hoy, la Dra. Susana de Scaglione es una referente de la belleza en Santiago del Estero. Conocida por la mayoría de los santiagueños, por su gran profesionalismo, capacidad y compromiso social, supo ganarse la admiración de propios y extraños. Sin embargo, quizás pocos saben de su verdadera inspiración, de una historia que atesora en su alma y tiene como fiel musa inspiradora a una mujer: su mamá.

Aunque con pocas palabras, dejándose ganar por la emoción que le provoca recordarla, la Dra. Scaglioni compartió detalles de su historia: “Yo siempre me inspiré en mi mamá. Ella ya no está conmigo; está en el cielo. Ella me inspira porque ella me enseñó, con su poca capacidad de educación, porque ella no tuvo esa posibilidad, a tener valores, estudiar; me inculcó que todo se logra con sacrificio y con tesón. Y por sobre todas las cosas, me enseñó a hacer siempre lo correcto, a respetar al otro. Ella me enseñaba a no discriminar. Es la esencia de la mujer”.

Su deseo de convertirse en una profesional fue siempre mirando a su mamá, con su deseo a flor de piel de algún día mostrarle que su crianza, con todas las limitaciones que describe, valió de mucho y tuvo sus frutos.

“Mi mamá como muchas mujeres humildes, era sencilla, de un pueblito del interior de La Rioja, con poca o nula educación. Pudo tener apenas unos cursos en la Educación Primaria y después no había más. Sin embargo, puedo decir que por esa mujer soy lo que soy”, expresa.

Y cierra: “Esa mujer me inspira como tantas otras mujeres que desde su casa, su posición humilde, sencilla, siempre la pelean y van para adelante, tratando de cumplir su sueño, sus proyectos, nada fácil en ciertos lugares del mundo, en ciertas sociedades”. l