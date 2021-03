Firman acta para el abordaje de Género, diversidad y promoción de derechos en todos los niveles educativos

08/03/2021 - 14:15 Santiago

En el marco del Día Internacional de la Mujer se llevó a cabo en el salón auditorio del Ministerio de Educación de la Provincia la firma de un acta administrativa entre los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Educación, Ciencia y Tecnología, para incorporar los lineamientos curriculares sobre prevención para el abordaje integral de la problemática de adicciones y conductas de riesgo, genero, diversidad y promoción de derechos a la curricula de todos los niveles educativos de la provincia, inicial, primario, secundario, superior y modalidades con el lema “educando en valores, respeto y diversidad” como contenidos específicos y trasversales en consonancia con lo establecido en la resolución 256/15 del Consejo Federal de Educación.

El acto estuvo encabezado por las ministras de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde Omill y de Educación, Ciencia y Tecnología, Dra. Mariela Nassif, acompañadas por las diputadas provinciales, Georgina Sosa y Florencia López Castro, subsecretario de Educación, Prof. Claudio Piccoli, directora de DiGAIA, Prof. Claudia Tarchini; en representación de la Secretaria de Derechos Humanos, Dra. Natalia Carreras, representante de la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Municipalidad de la Capital, Elizabeth Larcher. Además, también estuvo el intendente de Frías, Aníbal Padula y representantes del Concejo deliberante de dicha ciudad, entre otros.

Cabe destacar que la Ley de Educación regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado en la Constitución Nacional y los tratados internacionales, a fin de asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, su vigencia de implementación representa sin lugar a dudas la cristalización de una fuerte y legitima vocación de extender bases y condiciones e inclusión educativa, cuanto el enorme desafío de diseñar y aplicar nuevas estrategias educativas con la mirada puesta en la prevención, de adicciones perspectiva de género y diversidad como ejes de las políticas públicas.

El trabajo articulado y sostenido entre el ministerio de Justicia con el Ministerio de Educación de la Provincia, de la perspectiva de género y diversidad, permitió instalar la prevención integral de la problemática de adicciones, como políticas públicas desde el ámbito educativo, implementando programas específicos para los niveles inicial, primario, secundario, superior, llegando de este modo, a la totalidad de las instituciones, con una agenda de trabajo establecida, incorporada al calendario escolar.

Luego de la firma, la ministra Mariela Nassif expresó “primero quiero destacar al municipio de Frías, hemos escuchado y celebrado este enorme paso que han dado y que ojala que muchos otros municipios puedan acompañar esta enrome iniciativa que han tenido”.

“Trabajar en el abordaje de la prevención y desde la educación creemos que es central en todas estas cuestiones. Hoy poder dar un paso más para abordar todo lo que sean situaciones de riesgo, temas de género, diversidad, promoción de derecho, en ese espacio tan sagrado y tan fundamental como es la escuela” señaló, para finalizar “este es el espacio donde vamos a poder ser capaces de romper viejo prejuicios, antiguas culturales ancestrales que todavía persisten en nuestra provincia y lograr que desde muy pequeños estos niños aprendan todas nuestras temáticas, que van a servir para que en su inserción a la sociedad puedan realizar conductas inclusivas y de respeto”.

A su turno, la ministra Matilde Omill señaló “este es un logro muy importante, que aquellos que conocen el desafío que significa el alcance que se le está dando a este programa lo pueden dimensionar. Estamos dándoles herramientas a nuestros niños para que puedan convivir y desarrollarse, pudiendo aceptar las diferencias y la diversidad con respeto, el respeto, nada más y nada menos, que a la vida de otra persona, al derecho, al pensamiento de otra persona y eso es, en sí mismo, es muy importante” recalcó Omill.

“Además pensar que esto va alcanzar a todos los niveles educativos y en toda la Provincia es un esfuerzo tremendo que tiene que hacer el educativo, todas las áreas comprometidas en estas dos temáticas, género y adicciones, y todas las asociaciones que necesitamos que acompañen este proceso. Porque a este tipo de problemáticas sociales que son multi causales, necesitamos múltiples respuestas y necesitamos a todos los actores sociales comprometidos”, señaló la ministra y recalcó “aquí no alcanza la escuela y los docentes, es totalmente comprensivo, pero en realidad no le estamos pidiendo a los docentes, en este caso, solamente a ellos algo más, estamos sumando esfuerzos, sumándonos todos en este esfuerzo de llegar con el abordaje integral de estas problemáticas a todos los niveles escolares de toda la provincia. No hay forma de que esto logre todos sus objetivos si no es todos juntos sumando esfuerzos” termino expresando Matilde Omill.

Por su parte, Claudia Tarchini de la DIGAIA dijo “llegar a este paso con tamaña decisión de las ministras, de incorporar este tema a la curricula escolar, el de abordar la problemática de las adicciones de manera integral, abordar las perspectivas de genero desde una mirada inclusiva, de respeto, de amor, creo que es algo espectacular y no tomamos la real dimensión de lo que esto implica” resaltó.

Asimismo, la Dra. Natalia Carrera comentó “Esto es un trabajo en conjunto y tenemos que valorar este tipo de acciones y comenzar a trabajar desde la prevención, creo que hoy la herramienta fundamental de este acto es la educación, educación a través de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de poder llegar a los hogares, a las familias, a la sociedad desde todos los lugares. Lo más importante es poder reconstruir, poder transformar algunos patrones sociales y culturales que se encuentran instalados en la sociedad”.

Primer observatorio de violencia de género en la Municipalidad de Frías

Durante el acto por la firma del acta administrativa, se dejó oficialmente inaugurado el primer observatorio municipal de violencia de género de la municipalidad de Frías. Por este motivo, el intendente de la “Ciudad de la Amistad”, Dr. Aníbal Padula. “estamos siguiendo esa impronta y esa política de nuestra provincia de la mano de nuestro Gobernador el Dr. Gerardo Zamora. Nosotros como municipio quisimos seguir por ese camino y ojala que esta iniciativa pueda impactar en otros municipios. Este es un gran paso que estamos logrando como municipio, para que de alguna manera podamos lograr institucionalizar un espacio que pueda dar un abordaje integral e interactuar con otros organismos relativos a la cuestión de género”, cerró Padula.