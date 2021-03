Los trasplantados pueden registrarse en el Caise para recibir la vacuna contra el Covid-19

09/03/2021 - 00:04 Santiago

Las personas trasplantadas integran una población que por sus condiciones de inmunodeprimidas, deben vacunarse. No corren riesgos de recibir la vacuna contra el Covid-19, salvo una expresa indicación de su médico.

Teniendo en cuenta la disposición de vacunas en nuestra provincia en estos momentos, el doctor David Jarma, director del Centro de Ablación e Implante de Santiago del Estero (Caise), convocó a todas aquellas personas que fueron trasplantadas, a registrarse en la institución, a fin de solicitar al Ministerio de Salud de la provincia, las dosis necesarias.

Para tal fin, los pacientes deberán manifestar su voluntad de recibir la vacuna anti Covid, en la sede del organismo.

Respecto de la conveniencia de recibir la vacuna y si existen riesgos para este tipo de personas, el doctor Jarma explicó que “todo trasplantado que no tenga contraindicación de su centro de trasplante” puede recibir la vacuna.

“El que no tenga una contraindicación por alguna cuestión en particular, es bueno que se vacune, porque eso le genera inmunidad, ya que se trata de pacientes inmunodeprimidos por su medicación”, precisó el profesional.

Sobre el particular, la Sociedad Argentina de Infectología sostiene que “en este momento no hay datos disponibles para establecer la seguridad y eficacia de las vacunas en esta población, dado que no han sido incluidos en los estudios hechos hasta la fecha. Sin embargo, hay datos que permiten inferir la seguridad de estas vacunas en pacientes con trasplante de órganos sólidos (TOS)”.

Especifica que las vacunas inactivadas, como el caso de las que se aplican contra el coronavirus, de subunidad de proteína recombinante o partículas virus-like son consideradas seguras para la población de pacientes trasplantados.

“Las vacunas basadas en RNA (BioNTech/Pfizer, Moderna) y la de vectores virales no replicantes (Oxford/AstraZeneca, Gamaleya) también son consideradas seguras...Ninguna de las vacunas mencionadas utiliza como antígeno a virus vivos, por lo tanto es improbable que tengan un riesgo adicional”, fundamenta la entidad.

No descuidar las medidas de seguridad

La Sociedad Argentina de Infectología recomienda que, aún habiendo recibido la vacuna, no se deben descuidar las medidas de seguridad dispuestas para toda la población, y también inocularse a todo el grupo de convivientes.

“Como con otras vacunas los pacientes trasplantados pueden tener respuesta subóptima, así que se les debe recalcar la importancia de mantener todas las medidas de protección luego de la vacunación: uso de máscaras/barbijos, higiene de manos y la distancia social”, puntualiza.

También aconseja que, “ante esta presunción de seguridad, y en base a guías previas de vacunación para pacientes con TOS, se recomienda que todos los pacientes trasplantados y sus convivientes reciban las vacunas cuando estén disponibles. Lo ideal sería administrarlas cundo se encuentran en lista para todos”.

La mayoría de las sociedades científicas del mundo recomiendan la inoculación

Según la Sociedad de Infectología, es importante evaluar los riesgos y beneficios de ser vacunados. Mientras que como mencionamos, no existen datos de vacunación contra Covid en TOS, es razonable anticipar que la vacuna dará beneficio.

Los pacientes trasplantados tienen peor evolución de la infección por Sars-CoV-2 comparado con pacientes no trasplantados, por comorbilidades y/o inmunosupresión. Entonces los beneficios de la vacunación sobrepasarían cualquier riesgo teórico, especialmente en pacientes que viven en sitios donde la transmisión del virus continúa en alto nivel.

La mayoría de los organismos oficiales y sociedades científicas del mundo, recomiendan que los pacientes trasplantados de órgano sólido reciban las vacunas contra Covid-19, aunque aún no se hayan realizado estudios en esta población.