Diagraman operativos estratégicos para evitar el descontrol del “Último primer día”

09/03/2021 - 23:28 Santiago

Después de un año lectivo totalmente atípico, este lunes volverá la mayoría de los estudiantes a las clases presenciales. Los colegios secundarios también comenzarán sus clases regulares, cuando finalice el período de readaptación y recuperatorio, aunque con las limitaciones propias del tiempo de pandemia.

Ante la inminencia del retorno a la escuela, los alumnos que cursan el 5º Año del Nivel Secundario ya organizan el “Último primer día”, una fiesta privada que nació hace unos años, a modo de festejar el inicio del último año de cursado en el colegio.

A pesar de las restricciones por la circulación mundial del coronavirus, los chicos pretenden celebrar este acontecimiento, y por ello ya reservaron incluso, algunas fincas.

Alertados ante esta nueva celebración de los adolescentes, y considerando el descontrol que hubo en los últimos años en torno a este festejo, es que organizaciones que trabajan con el fin de evitar dichas reuniones de estudiantes o bien para alentar a los adultos a que se hagan responsables de estas fiestas, ya comenzaron a organizar los operativos preventivos.

Según contó Marcelo Arambuena, titular de la asociación civil Proyecto Padres, “en las últimas horas hubo comunicaciones con el jefe de la Policía, Daniel Loto para coordinar actividades conjuntas en el marco del UPD. Vamos a controlarlo como siempre, pero ahora de una manera más extensa y rigurosa, teniendo en cuenta el alto índice de accidentes que se registran al salir de dichas fiestas. Por lo general, los jóvenes lo hacen alcoholizados y esto es un gran peligro para su vida”.

Asimismo contó que “vamos a trabajar en dos líneas: primero queremos llegar a los padres para pedirles mayor responsabilidad. Tenemos datos de que los chicos ya alquilaron fincas. Desde la semana pasada tenemos conocimientos de los puntos específicos, y hasta allí llegaron con la Policía. Y por otro lado, también haremos hincapié en la modalidad de comunicación que existe entre los jóvenes, que es a través de las redes sociales”.

Solicitan el compromiso de los padres y tutores

“En este contexto nos encontramos con padres demasiado permisivos, que son ellos mismos los que les organizan la fiesta para los chicos. Vemos que son muy pocos los adultos que se comprometen y se responsabilizan y esto representa un gran peligro para todos: para padres que pueden ser multados, para dueños de las fincas que también pueden recibir sanciones, pero sobre todas las cosas para los chicos, porque se descontrolan en el consumo de alcohol y todo a lo que eso conlleva”, remarcó Arambuena.

Asimismo advirtió que aunque existan padres responsables, siempre los chicos buscan romper las barreras de todas maneras.

“Por ello, lo más conveniente es no dejarlos realizar este tipo de festejo, más aún en tiempo de pandemia, o bien hacerlo de una forma prudente que no represente riesgo para nadie”, sostuvo.

“Ya lo padecimos; no seamos cómplices de la locura de los jóvenes”

Marcelo Arambuena aclaró que el propósito de Proyecto Padres no es arruinar una fiesta, sino que las mismas se concreten bajo la responsabilidad de los adultos y sin riesgo para los adolescentes.

“Nosotros no queremos arruinarle la fiesta a nadie. Pedimos que los padres se involucren, que hagan respetar las medidas, que no permitan el descontrol de sus hijos, que se eviten muertes. Ya lo padecimos, ya nos duelen las muertes de nuestros jóvenes, no seamos cómplices de la locura de ellos un año más. Vamos a cuidarlos entre todos. Sabemos todos que este en tipo de reuniones los jóvenes solo quieren beber, desbordarse. Entonces es nuestro deber controlarlos”, sentenció.