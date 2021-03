Autoridades de Salud hicieron anuncios sobre la campaña de vacunación en Santiago y remarcaron la seguridad de las vacunas

12/03/2021 - 13:26 Santiago

La ministra de Salud, Natividad Nassif; acompañada por la directora de Epidemiología, Florencia Coronel; y el Ing. Nicolás Taboada, a cargo del diseño de la App “Vacunarse.sde.gob.ar” comentaron las novedades sobre la vacunación a mayores de 70 y personas con factores de riesgo, que tienen entre 18 y 59 años.

Las autoridades indicaron que en el caso del personal de salud, tanto del sistema público como el privado, se está terminando de colocar la dosis del segundo componente de la Sputnik V al grupo que restaba, con lo cual se estaría llegando al 95% de los trabajadores de la sanidad cubiertos con las dos dosis.

En tanto, señalaron que los “los mayores de 70 ya fueron vacunados un 60% población prevista de la ciudad Capital. Aquellos que no han podido ser vacunados, serán reprogramados y se los va a vacunar en la próxima semana también a los de Capital y a los pacientes postrados, se los irá visitando al domicilio, en una tarea casa por casa, por lo que pedimos paciencia porque se pueden hacer por día pocos domicilios por la logística que esto implica”.

Florencia Coronel rescató que “ya se empezó a hacer los domicilios de los mayores de 70 que no podían dirigirse a los lugares d vacunación. También se está trabajando en Banda, con excelente adhesión, en un trabajo articulado de Salud provincial y municipal”. Precisó que en el caso de La Banda, “la semana que viene se continúa con los barrios que no fueron alcanzados y se continuará con la misma modalidad: todas las personas deben entrar en la aplicación (vacunarse.sde.gob.ar) para conocer su turno, lugar y horario. Es simplemente una consulta, los que no figuran en el turno de esta semana, estarán en la próxima semana”.

Añadió que luego la campaña continuará en “el interior de la provincia, siempre y cuando lleguen más vacunas a Santiago del Estero, estamos esperando las dosis que recibirá el país”.

Personas de 18 a 59 con factores de riesgo, desde el lunes

Coronel explicó que “como tenemos dosis de Sinopharm (vacuna china), que es indicada para personas de 18 a 59 años, esa vacuna se está utilizando para comenzar con las personas con condiciones de riesgo, de 18 a 59, a partir del lunes. Tendrán turno asignado, todos aquellos que pudieron registrarse en la página de Salud”. Rescató que aquellas personas que tienen dos o más factores de riesgo, ya comenzaron a ser inoculadas esta semana, y el resto, continuará la semana que viene. Explicó que a través de un correo electrónico o por teléfono (datos que se consigan en la App) se les informará el turno: qué hora y en qué hospital van a recibir sus dosis. A esas personas, les pidió que “respeten turno y que ante la duda consulten con su médico de cabecera si de acuerdo con su patología pueden vacunarse”.

Precisó que son consideradas condiciones de riesgo para el grupo de personas 18 a 59 años, las personas con diabetes, tipo uno y dos, obesidad mórbida grado 2, 3e o más, insuficiencia cardíaca o enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal y dializados, y personas con insuficiencia respiratoria crónica, Epoc y asma severa. Agregó que el Conai, esta semana estará emitiendo una resolución sobre aquellos otros grupos de riesgo, como pacientes con VIH, trasplantados, que también estarán siendo autorizados para acceder a la vacunación.

“Las vacunas para inmuno comprometidos o suprimidos, apenas se sepan las recomendaciones de los organismos nacionales, se los incorporará en los grupos de condiciones de riesgo” para ser vacunados.

Vacunas seguras

La Dra. Coronel remarcó que todas las vacunas que se vienen utilizando en Santiago del Estero como en el resto del país, “son vacunas seguras, efectivas y aprobadas por organismos nacionales y el Anmat. Todas las vacunas tienen buena adherencia, y las reacciones fueron las esperables, han sido leves, dolor en sitió de colocación de la vacuna, fiebre, dolor”. Además, agregó, “la Nación va informando semanalmente en base a la seguridad de la vacuna, por eso la campaña va siendo exitosa”.