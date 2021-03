Dr. Ramiro López Bustos: “La pérdida del olfato no es un signo exclusivo del Covid-19”

16/03/2021 - 02:28 Santiago

El coronavirus genera aún un gran temor en la sociedad e incluso muchas personas se alarman ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad, aunque éstos duren algunas cuantas horas.

El Dr. Ramiro López Bustos, reconocido neumonólogo del medio, en diálogo con EL LIBERAL llevó tranquilidad a los santiagueños al aclarar que la pérdida ocasional del olfato no desemboca exclusivamente en un diagnóstico positivo de Covid-19.

“Perder el olfato a veces lleva a pensar que uno tiene Covid-19, sobre todo en este tiempo, pero no siempre lo es. No necesariamente la pérdida de olfato es un signo exclusivo del Covid. Es causal de sospecha, pero no es totalmente propio de la enfermedad”, expresó el especialista.

Asimismo destacó que hay patologías que se prestan a la confusión en cuanto a síntomas se refiere, ya que presentan las mismas o similares reacciones en las vías respiratorias.

“El Covid-19 presenta signos de una virosis, como lo son una picazón de garganta, pérdida de olfato y fiebre, y el diagnóstico se lo hace exclusivamente a través de un PCR o hisopado. Pero hay que dejar en claro que las rinitis y las alergias nasales, si se complican, también pueden dar pérdida de olfato”, aclaró López Bustos.

Y pidió: “De todas manera, si una persona pierde el olfato hoy, con la pandemia que hay, lo más recomendable es solicitar un hisopado” para descartar o confirmar coronavirus.

Sobre la duración de los síntomas del coronavirus en un paciente, el profesional consideró que lo normal es la permanencia a corto plazo.

“Los síntomas del Covid producidos en la vía aérea superior duran unos días, salvo que haya una complicación pulmonar. Los síntomas del quebrantamiento del estado general duran un par de días y después desaparecen con tratamiento o espontáneamente’, explicó el médico. Y remarcó que “es muy raro que después de curados, se vuelva a presentar el Covid en un paciente, porque esa persona que ya tuvo la enfermedad, aumentó los anticuerpos y obviamente se encuentra ya inmunizado en ciertos aspectos. Dicha inmunización dura al menos un par de meses”.

“Es muy raro que se vuelvan a presentar los síntomas de Covid, por eso es que decimos que a veces pueden aparecer síntomas de rinitis, que simulan un Covid y no lo es”, sentenció.

¿Cuándo ir al médico para saber si tengo coronavirus?

Muchas son las dudas respecto de ir al médico o no, ante la aparición de casos sospechosos. Los especialistas recomiendan llamar a las líneas habilitadas para la asistencia exclusiva en el domicilio. Y sostienen también que si una persona ha estado en contacto estrecho con otra que es portadora del Covid-

19, es decir, por más de dos horas o más de 15 minutos a menos de un metro de distancia, debe consultar a un médico. Si tiene dudas, es preferible consultar telefónicamente a su médico o a los teléfonos de ayuda.

Respecto de qué se necesita saber antes de ir a un centro hospitalario a realizarse el test, los expertos precisan que sólo se recomienda ir si un médico le entrega una orden para realizarla. Si no la tiene, se arriesga a adquirir el virus.