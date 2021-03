La remodelación del Colegio Absalón Rojas estaría terminada a fines de abril

16/03/2021 - 20:23 Santiago

Por Rodolfo Montenegro. De la redacción de EL LIBERAL.

Una de las obras más esperadas por la comunidad educativa capitalina, y por la sociedad en general, es la refacción del Colegio Absalón Rojas, cuyo edificio inaugurado hace más de 110 años, fue declarado Monumento Histórico, y por el que pasaron varias generaciones de santiagueños.

EL LIBERAL tuvo acceso a imágenes de varios de los espacios interiores que ya fueron terminados, y en diálogo con la rectora del establecimiento, profesora Noemí Zerda de Loto, pudo conocer detalles y el significado de la obra.

“La obra está muy avanzada y calculan que podrían estar terminándola a fines de abril, y realmente está quedando muy hermoso”, confesó la docente, con una gran satisfacción por el estado en que recibirá el edificio.

Seguimiento

Comentó que en su caso particular, ha visitado la obra desde los primeros estudios de cimiento y está de manera permanente, “por expresa indicación de la presidenta del Consejo General de Educación”. “El estado general del edificio es increíble, y la comunidad no se imagina el colegio que vamos a recibir, no se lo espera. Es un lujo para nuestra provincia”, señaló.

“Como comunidad, desde un principio hemos estado agradecidas al gobernador por la decisión que ha tomado, pero creo que nadie dimensionaba la institución que vamos a recibir”, reafirmó.

Características

Respecto de los trabajos que se realizaron, comentó que “más que nada, se han redistribuido los espacios, las ubicaciones que había de los laboratorios y las aulas, pero manteniendo la misma cantidad de espacios que teníamos, se ha hecho una redistribución. El nuevo ingreso que tendrá la institución será por calle Misiones, que se sumará al que todos conocen por calle Libertad, y tendremos una tercera por avenida Sáenz Peña, sólo que el de Misiones será similar al de Libertad, para mantener el estilo arquitectónico de la institución, ya que se trata de un monumento histórico y hay que preservar sus características”.

Recordó que, desde su fundación hace más de 100 años, al edificio sólo se le habían hecho arreglos menores. “El colegio ha cumplido 150 años en el 2019 y el edificio 110 aproximadamente, y gracias al aporte de la Sociedad Cooperadora del colegio, es que el edificio ha podido mantenerse, lo cual ha sido muy importante”, aseveró.

Sobre el espacio nuevo que más le gusta cómo quedó, contó: “El colegio tenía una parte del patio con techo, y en la otra que no está techada, va a haber un SUM, y creo que ni bien uno ingrese, ese será el espacio que más va a impactar, porque será un espacio nuevo”.

Toda la obra ha estado supervisada por la Comisión Nacional de Museos y Monumentos Históricos.