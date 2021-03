Veganos y vegetarianos: una comunidad que crece y su incursión es cada vez más temprana

21/03/2021 - 00:00 Santiago

Desde hace ya varios años, la población vegana y vegetariana gana cada vez más terreno, y aunque los especialistas recomiendan una dieta libre de carnes después del total crecimiento y desarrollo de las personas, en la provincia ya hay niños que manifiestan sus deseos de eliminar las carnes de su alimentación diaria. Otros incluso, sus derivados.

Todo depende de las familias, del apoyo y de un estricto control y seguimiento profesional, ya que los nutrientes que aportan las carnes y sus derivados deben ser reemplazados por otros que sustituyan esos faltantes, sin que el impacto sea considerable en la salud.

“En Santiago del Estero no hay muchos niños veganos, a diferencia de chicos vegetarianos que siguen consumiendo lácteos y huevos. Tengo muchas consultas de niñas que quieren ser veganas totales o se van orientando a eso, y tratamos con una educación alimentaria, incentivar a que no dejen totalmente los alimentos de origen animal hasta que no completen su crecimiento y desarrollo”, cuenta la Lic. Raquel Carranza, especialista en Nutrición, en diálogo con EL LIBERAL .

En ese sentido, explica que “la alimentación saludable es aquella que permite mantener un óptimo estado de salud, cubrir las necesidades nutricionales para el desarrollo y la conservación del organismo, y responder a los conceptos de suficiencia, equilibrio, variedad y adaptación a cada situación. En la actualidad, cada vez es mayor el número de personas que, por diversos motivos, adoptan un tipo de alimentación distinta a la omnívora. Estas motivaciones pueden ser de índole religiosas, ecológicas, económicas, fisiológicas o relacionadas con problemas de salud”, cuenta sobre la experiencia actual en los consultorios.

Nutrientes en riesgo

Las dietas vegetarianas, para ser equilibradas, exigen un mayor conocimiento a la hora de reemplazar los alimentos no consumidos para evitar déficits nutricionales, sobre todo, en la infancia. Para facilitar la absorción de los nutrientes, se deben tener en cuenta tanto la cantidad y la frecuencia de la ingesta de alimentos fuente como las formas de preparación y la combinación de estos.

“Las dietas vegetarianas suelen tener densidad calórica relativamente baja. Esto se debe al menor consumo de alimentos de origen animal más densos, al menor consumo de grasas y al mayor aporte de fibra, que puede aumentar la sensación de saciedad. Esto conlleva un mayor riesgo para alcanzar los requerimientos de nutrientes para cada edad, y sólo se logra con la ingesta de un volumen excesivo de alimentos en los niños pequeños. Los nutrientes que generan mayor preocupación por la posibilidad de déficit son el aporte proteico ante la diferente calidad biológica de las proteínas de fuentes no animales, la vitamina B12, los ácidos grasos omega-3, el calcio, la vitamina D, el hierro y el zinc”, indica Carranza.

Recomendaciones para un alimentación correcta

En las dietas en las que se restringe el consumo de carnes y lácteos, particularmente en los veganos, es difícil cubrir los requerimientos de algunos nutrientes. En caso de no alcanzar los niveles necesarios, se deberán indicar los suplementos indicados.

“Una alimentación vegetariana o vegana en la infancia y en la adolescencia puede ser adecuada siempre que cubra todos los requerimientos de nutrientes necesarios para esta etapa, por lo que debe estar bien planificada. La mayoría de los nutrientes serán cubiertos con una adecuada selección de alimentos (a excepción de la vitamina B12, la vitamina D en los sujetos con poca exposición al sol y, en algunos casos, los ácidos grasos w-3). Sin embargo, si la dieta no es adecuada, pueden presentarse otras deficiencias”, sostiene Carranza.

¿Es posible este tipo de alimentación en la infancia? Opinan los expertos sobre esta modalidad de consumo

La Sociedad Argentina de Pediatria refiere que las dietas vegetarianas pueden realizarse siempre que sean planificadas por especialistas y la familia acceda a la inclusión de una amplia variedad de alimentos vegetales y fortificados, al suplemento adecuado indicado en cada etapa y al monitoreo y seguimiento multidisciplinario del niño o del adolescente.

“Los padres que deciden cambiar la dieta habitual de sus hijos por otra más restrictiva deben conocer los riesgos y las ventajas de la alimentación escogida y recibir información que les ayude a ofrecerles una alimentación suficiente”, advierte la Lic. Raquel Carranza.

Y agrega: “La Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) considera que todo individuo que sea vegetariano o decida adoptar este tipo de alimentación debe ser provisto de educación y orientación por parte de un profesional de la nutrición. Las dietas vegetarianas pueden realizarse siempre que sean bien planificadas, incluyan una amplia variedad de alimentos vegetales que aporten los nutrientes necesarios y reciban el suplemento adecuado para cada caso. Son de particular importancia el monitoreo y el seguimiento multidisciplinario con profesionales idóneos”.