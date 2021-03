Pablo Cruellas: “Respetamos su decisión, aclarándole que si la falta de carne complicaba su salud, se dejaría atrás ese estilo de alimentación”

21/03/2021 - 00:06 Santiago

El estilo de vida basado en una alimentación no tradicional tiene como punto de partida varias aristas, entre las que se destacan, por lo general, el deseo de no contribuir con la muerte de los animales. Hay quienes juzgan y quienes lo aceptan. Sin embargo hay otros, como Pablo Cruellas, un padre santiagueño como tantos, que lleva desde años una alimentación diferenciada, sin la presencia de carnes de ninguna índole, pero no por elección, sino por una condición metabólica. “Soy un vegetariano selectivo”, se describe.

Y hoy, su hija adolescente también lo es, aunque ambos explican que nada tuvo que ver la condición casi de nacimiento del padre, en la selección de un nuevo estilo de alimentación de la joven Macarena.

“Soy una especie de vegetariano selectivo, pero no por elección, sino por una intolerancia a las carnes. Desde que era niño, siempre tuve esta complicación, que me llevó a alimentarme de verduras, pero como no es una elección, sino una condición, también como los derivados de los animales”, explica Pablo, al dejar en claro los motivos de la eliminación de las carnes de su dieta diaria.

Macarena, por su parte, es vegetariana desde hace dos años, y tanto ella como su padre explican cómo fue la elección, los motivos, y el apoyo de la familia.

“‘Maca’ se hizo vegetariana hace unos años. Antes de eso comía carnes y sus derivados. Siempre respetamos su decisión, pero aclarándole constantemente que si la falta de carne complicaba su salud, no dudaríamos en volver a la alimentación de antes. ‘Si notamos que algo anda mal, inmediatamente dejarás este estilo de alimentación porque lo que interesa es tu salud’, le advertimos siempre. Por suerte, todo lo hace con absoluta responsabilidad, y no hubo ninguna consecuencia con su cambio en la alimentación’, expresa Pablo, quien cuenta además que tiene otro hijo que en algún momento quiso hacer lo mismo, pero duró sólo un tiempo.

“Yo no les impongo ni les prohíbo nada, siempre que lo hagan con responsabilidad", remarca constantemente.

La convicción de Macarena

“Empecé a ser vegetariana hace dos años, a los 16. En ese momento me empecé a informar acerca del consumo de la carne, de cómo afecta mi cuerpo y al medio ambiente. A mí, más que mi cuerpo, en ese momento, me interesaba más el medio ambiente. Uno de los datos que más me impactó fue que al leer supe que en la agricultura había un muy alto porcentaje de granos que se usaba para el engorde del ganado. Me parecía irracional, no estaba de acuerdo”, cuenta Macarena sobre los motivos que la llevaron a ser vegetariana.

La joven de 18 años aclara que “nunca fui una persona empática con los animales, no me llaman la atención las mascotas. Pero después de elegir mi nuevo estilo es que me hice empática con ellos. Aclaro también que tampoco soy vegetariana por mi papá, sino por mi propia elección. Él no ha interferido en mi decisión, ya que lo hice sólo por y para el medio ambiente, al enterarme cómo lo que comemos daña tanto al planeta, al efecto invernadero, al consumo de agua, al consumo de la agricultura para engordar el ganado. Realmente no quería formar parte de eso, de ese daño al planeta desde este punto. Obviamente que lo dañamos de otras formas, pero para mí dejar de consumir carne fue un paso grande y no me arrepiento”.

Macarena tuvo su paso por el veganismo también. Pero es algo que no lo pudo sostener.

“Me costó mucho el veganismo, no así ser vegetariana. He aprendido muchísimo sobre nutrición. La verdad es que yo no le veo ninguna contra el dejar de comer carnes. Sé que mientras uno esté bien nutrido, no hace falta comer carne”, detalla en su testimonio.

Finalmente la joven cuenta que tuvo varias experiencias con nutricionistas e incluso hubo quienes desalentaron su nuevo estilo de vida de una forma inadecuada. Eso la llevó a cambiar de profesional en varias oportunidades.

“Fue así hasta que encontré a alguien que me enseñó a comer. Yo ahora sé qué me falta en el plato, qué no, conozco mi cuerpo y sé cuándo me faltan proteínas, por ejemplo. La ayuda profesional es fundamental, porque hay que controlar las reacciones del cuerpo en forma constante. Soy muy responsable y además mi familia siempre me apoyó, lo cual es muy valorable. Tiene que ver mucho lo social, que te apoyen, que te respeten, que no nos hagan comentarios feos sobre nuestra elección”, sentenció.