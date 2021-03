Padre Jorge Ramírez: “Muchos se preguntan ‘¿Dónde está Dios en esta pandemia?’”

21/03/2021 - 08:47 Santiago

Como cada domingo, el padre Jorge Ramírez compartió con EL LIBERAL su reflexión sobre el Evangelio de hoy, San Juan 12, del 20 al 33, en el cual las personas le piden al apóstol Felipe, ver a Jesús.

"Es lo que les pasa a muchas personas ahora. No están pudiendo ver a Jesús. Posiblemente, porque se cerraron a la realidad de Dios. Por eso es necesario, abrir los ojos y empezar a verlo. Sacarse los anteojos que nublan la realidad, que hacen ver todo negro, todo malo, cosas inexactas y empezar a ver con los anteojos de la fe, la que nos lleva a tener confianza en Jesús", reflexionó Ramírez, que cada día brinda la Santa Misa, a través de las redes sociales.

"Mucha gente se pregunta: '¿Dónde está Dios en este tiempo de pandemia?'. Y yo les respondo: 'Seguramente donde lo dejaste, afuera de tu vida'. Animate, en este tiempo de Cuaresma, de preparación para la llegada de las Pascuas, a reencontrarte con Dios. Pedí ayuda a quienes te acompañan en el camino y sobre todo a Dios", continuó.

En otra parte de su análisis, Ramírez mencionó el servicio al que invita Jesús: "Una de las frases que repetía siempre, fue 'El que guarde su vida, la perderá, pero, aquel que la entregue, que la done, la salvará'. Y este tiempo de pandemia nos ha cerrado los encuentros, pero no ha podido con nuestros corazones. No puede limitar nuestra alma. Hay que animarse a salir de uno mismo y dar el corazón. Entregarnos y ayudar siempre, los unos a los otros".

Por último, Ramírez invitó a todos los fieles a aprovechar el tiempo que queda de la Cuaresma para el encuentro con Jesús.