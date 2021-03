Destacan la labor de una egresada de la Ucse en la provincia de Mendoza

21/03/2021 - 23:28 Santiago

La licenciada en Turismo, Luz Campanelli Miranda, quien se recibió en la Universidad Católica de Santiago del Estero (Ucse) en 2020, ejerce su profesión en Mendoza desde el área de enoturismo o turismo enológico, enfocado en las zonas de producción vinícolas, y que se relaciona con el turismo gastronómico y cultural.

Precisamente, el trabajo final de la licenciada se tituló “Desde el enoturismo mundial hacia Mendoza: Análisis de mercado y enfoque de marketing”, según destacaron desde la Ucse.

La elección de su trabajo no fue casual ya que, en 2017, participó del encuentro de las Great Wine Capitals que se celebró en Argentina. “Fue entonces cuando conocí el enoturismo. Hubo un error y me registraron como asistente internacional así que tenía un itinerario separado, en el cual me llevaron a 2 bodegas a conocer sus vinos y gastronomía luego de las disertaciones que se realizaban en el centro de reuniones. Quedé enamorada de la experiencia enoturística y fue ahí dondeo me decidí a seguir esta rama del Turismo”, contó la profesional al medio radial de la casa de estudios.

Actualmente, y para poder aprender más del tema, se encuentra realizando una especialización en Enoturismo y un diplomado en Marketing vitivinícola, en un reconocido instituto de Mendoza.

Entre sus experiencias laborales, se encuentra la Bodega Chandon como guía de Turismo (2019) donde aprendió sobre wspumantes y pudo poner en práctica los idiomas extranjeros, en especial el portugués, que aprendió durante sus años en la Ucse. Posteriormente, en 2020, ingresó a la bodega donde actualmente trabaja, Renacer, pero esta vez en el área gastronómica.

“Actualmente las bodegas están ofreciendo no solo visitas y degustaciones, sino almuerzos y cenas gourmet con su respectivo maridaje de vinos, cabalgatas por los viñedos, circuitos en bici, spa, alojamientos en bodegas y así la lista sigue en cuanto a cosas que uno puede realizar al venir a Mendoza y de paso disfrutar de los paisajes que nos regala la Cordillera de los Andes”, comentó la licenciada Campanelli Miranda.