La presencialidad originó una diferencia de criterios sobre cuándo aislar a una burbuja

24/03/2021 - 00:42 Santiago

A poco más de una semana del regreso a la presencialidad en las escuelas de nuestra provincia, comenzaron a surgir dudas respecto de la aplicación del protocolo frente a los casos sospechosos de coronavirus, a lo que se suma la confusión que pueden generar otras enfermedades que comienzan a circular en esta época del año entre los más chicos.

Según los especialistas, la situación actual, en la que los chicos se vuelven a ver a diario y varias horas seguidas, comienza a mostrar que vuelven las enfermedades que estuvieron en letargo el año pasado, como resfríos, gripes, virus gastrointestinales, conjuntivitis, bronquiolitis y otros. Algunos síntomas pueden confundirse con coronavirus, entonces se disparan los protocolos, se aíslan las burbujas y surgen las incertidumbres.

“Los resfríos de los chicos son muy habituales, y como estamos en época de pandemia y con la psicosis de Covid, es muy común que se comience a sospechar de que un chico tiene la enfermedad porque presenta mocos en la nariz o un poco de tos”, analiza el doctor Ramiro López Buscos, especialista en enfermedades respiratorias de nuestra provincia.

Insistió el profesional neumonólogo que “es importante cuidarse permanentemente con todas las medidas que uno va a tomar con los chicos”.

Incidencia en los chicos

“Hay que tener en cuenta algo, no se ve incidencias de Covid en los chicos, o por lo menos no está reflejado. El Covid se da en personas adultas, de todas maneras no hay que dejar de cuidarse porque la maestra puede tener la enfermedad, pero esa es la realidad”, explicó López Bustos.

Recomendó a los padres, que “si el chico está con un resfrío, que no vaya a la escuela, que se le hagan los estudios y controles específicos”.

“En otras épocas, los chicos iban a la escuela con resfrío y todo, pero hoy, en el contexto en el que vivimos, el chico que está resfriado y con tos, lo que tiene que hacer es la consulta médica, lo más probable es que sea un resfrío virósico común que tenemos todos y que se ven todos los años en esta época. Lo más probable es que tenga un resfrío, sin que sea Covid”, precisó.

También fue categórico al afirmar que ese tipo de circunstancias, “de ninguna manera puede ser motivo de cierre de una burbuja” en las escuelas, ya que para que eso suceda, “tiene que haber Covid”.

Cuándo cerrar la burbuja

“En esto tenemos que ponernos de acuerdo. Para cerrar una burbuja, tiene que haber Covid, no porque un chico tenga un resfrío. Sino, todos los años debían haberse cerrado las escuelas por la cantidad de casos que se dan”, enfatizó.

Recomendó que en este tipo de casos, los docentes hablen con los padres para que lleven al médico a su hijo, y continuar con las tareas habituales, “sin relajar las medidas de prevención que están establecidas por los protocolos escolares”.

Desde la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) explicaron que “más allá de los protocolos, debe primar el sentido común. Es una etapa en la que el conocimiento y las habilidades de los pediatras va a ser fundamental. Pero además, las familias tienen que aportar su compromiso”.