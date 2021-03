El santiagueño José Francese fue distinguido en Europa por una revista especializada en arte digital

25/03/2021 - 22:21 Santiago

El mundo del arte digital abrió un inmenso e impensado campo de acción, que brinda oportunidades a la creación y a la imaginación, condiciones que le permitieron al santiagueño José Francese convertirse en un distinguido artista de las redes sociales en Europa, y ser reconocido por importantes publicaciones especializadas del viejo continente.

“El artista digital José Francese es un verdadero maestro de la manipulación de fotografías cuyas obras surrealistas presentan criaturas de otro mundo en escenarios místicos. Comparte sus obras maestras mágicas con más de 30.000 seguidores en Instagram y dice que su misión es dar a los demás un vistazo a su imaginación y luego dejar que su propia curiosidad tome vuelo”, así lo presenta la revista especializada “Chiiz”, que se distribuye en toda Europa.

José vive en Roma, adonde llegó hace 12 años para el casamiento de su hermana, y se “enamoró” de Italia.

“Lo mío en este país es muy de casualidad. Vine al casamiento de mi hermana, la verdad que me enamoré del lugar y decidí quedarme. Y como el dibujo fue siempre mi pasión, desde muy chico, comencé a interiorizarme en las redes, y fue trascendiendo mi trabajo”, le contó José a EL LIBERAL .

El artista santiagueño explicó que la línea que sigue específicamente su trabajo es el arte digital desde la edición de fotografías.

“Hoy soy uno de los profesionales de esta disciplina más seguidos en Instagram. Eso me permite llegar a mucha gente y a empresas. Me han encargado trabajos de muchos países, desde tarjetas de casamiento y diseños especiales para eventos sociales, hasta logos para empresas. Realmente me gusta mucho lo que hago, ya que puedo crear. El hecho que trascienda mi trabajo me llena de orgullo”, declaró.

Recientemente, la revista especializada en arte digital a través de las redes sociales, “Chiiz”, le dedicó un amplio espacio en su publicación, lo cual es “toda una distinción” para él.

“Para los que trabajamos en esta especialidad, que esta revista nos dedique una nota de este tipo, es todo un premio, una gran distinción, lo que me llena de satisfacción, porque se distribuye por todo el mundo”, contó.

José, de 40 años, se define como un autodidacta, ya que nunca estudió una carrera afín al arte visual, y lo que consiguió fue sobre la base de “pasión y dedicación”.

“Yo estudié en el Colegio Absalón Rojas en la orientación de perito mercantil, y nunca fui a una escuela de arte. Como el dibujo fue mi pasión desde que era niño, comencé a investigar en Internet. Seguí tutoriales y me fui especializando en el manejo de imágenes fotográficas”, cuenta.

Ahora es un experto en Photoshop. Sus trabajos muestran que está influenciado por la naturaleza, los animales, las flores y los paisajes, combinando lo real con lo irreal para dar vida a sus increíbles y maravillosas ideas.