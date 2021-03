Una UTI Covid por dentro: “Ver que gente joven esté en un respirador, nos duele en el corazón”

28/03/2021 - 01:10 Santiago

La directora del Hospital Mama Antula, Dra. Mónica Salvatierra, acababa de recibir los resultados de los 17 hisopados que hicieron en ese nosocomio el viernes. El resultado arrojó nueve casos positivos, un porcentaje altísimo. Eso le provocó “una opresión” en el pecho, confesó.

Es que para el plantel de trabajadores de este nosocomio que se habilitó el año pasado como un hospital Covid y donde funciona una de las unidades de terapia intensiva (UTI) Covid, trabajar a diario con pacientes con coronavirus es conmovedor, porque viven situaciones impactantes a nivel emocional. ”Ver a la gente trabajando en la UTI del hospital con los pacientes es impactante y conmovedor. Hay días que son terribles para nosotros“, confesó Mónica Salvatierra en entrevista con EL LIBERAL .

La directora del nosocomio enclavado en la zona sur de la ciudad Capital, en el Campo Contreras, contó que hay días en las que se viven escenas dramáticas y conmovedoras, que resaltan el trabajo y compromiso de los trabajadores del hospital. Aún tiene grabada la ”imagen de una kinesióloga dándole la mano a un paciente, conteniéndolo, cuando lo estaban por intubar para colocarle el respirador. Hay días terribles para nosotros, ver que gente joven esté en un respirador, nos duele en el corazón“, expresó.

El pedido de entrevista para conocer con más profundidad el caso de un joven de 38 años que murió por Covid en ese hospital pese a no tener comorbilidades, generó un diálogo extenso que permitió conocer un poco más cómo es el trabajo diario en una UTI Covid.

”Nos llamó la atención que una persona tan joven sin patologías previas falleciera. Por eso se mandó una muestra al Instituto Malbrán“, señaló Salvatierra quien apuntó que aún no recibieron por escrito el resultado del análisis de esta muestra sobre el paciente de 38 años que falleció el jueves.

Sobre este paciente contó que era un remisero, que no tenía antecedentes patológicos familiares ni personal, ”según él y sus familiares”.

“Cuando ingresa, lo hace con una tomografía que era una neumonía bilateral atípica, muy pronunciada, muy comprometidos ambos pulmones“, indicó.

Señaló además, que este paciente ”estuvo internado en el hospital Independencia previamente, de ahí lo derivan al Mama Antula, para iniciar un procedimiento de alto flujo, estuvo un día , se le colocó el suero equino, mejoró sus parámetros, pero no fue suficiente: después tuvimos que intubarlo".

Salvatierra aclaró que no es la primera víctima joven sin patologías previas en ese hospital. ”Ya hemos tenido otro paciente, de 42 años en el mes de octubre, el año pasado. Era del interior y no tenía antecedentes patológicos, comorbilidades. Cuando llegó, estaba muy mal“, recordó.

La médica aclaró que estos casos muestran que la enfermedad también complica a las personas jóvenes y señaló que se está dando un fenómeno que preocupa: muchas personas aunque tienen síntomas, evitan hisoparse y recién concurren a un centro médico cuando la enfermedad ya avanzó.

”Lo que pasa, es que muchos, la mayoría de la gente que estamos viendo ahora, no se quiere hisopar. Se hisopan cuando están el quinto día del proceso y ya los síntomas son más severos. Entonces, las consultas son más tardías que al principio de la pandemia: el año pasado, ante el primer síntoma se hisopaban y lo podíamos manejar, pero ahora la gente no se quiere hisopar“.

Y puso de ejemplo que ”antes de las fiestas, la gente no se quería hisopar, el impacto ha sido a mediados de enero, tuvimos pacientes muy graves que han llegado muy tarde”. Por eso, indicó que ante el primer síntoma, lo importante es el hisopado“. Y agregó: ”Una persona conviviente con un positivo, se lo considera sospechoso. Por lo tanto se tiene que aislar sí o sí, por más que no se hisope, por más que no tenga síntomas, se tiene que aislar si convive con algún positivo“.

El hospital Mama Antula realiza hisopados de lunes a viernes, a partir de las 9.30, y el domingo, desde las 15. ”El único día que no se hisopa es el sábado para que descansen los chicos que hisopan y el domingo vuelven“, rescató Salvatierra.

“Hay quienes por miedo no se hisopan o no van a consulta, pero se están provocando un daño”

El consejo que brindó la Dra. Mónica Salvatierra es que ante un síntoma compatible con el coronavirus, ‘realizarse el hisopado; y si es una persona que convive con un positivo, sí o sí se tiene que aislar. Es más, cuando se realiza el hisopado, hasta no tener el resultado, no pueden salir de su casa’.

Denuncia

Al respecto, dijo que hay “personas que se hacen el hisopado y a veces salen al centro y hacen sus actividades normales, y eso no puede ser así. Hasta no tener el resultado no puede salir de su casa’.

“Nosotros en el hospital Mama Antula, advertimos a la gente cuando viene a hisoparse, que tiene que respetar el aislamiento”.

Y señaló que “demorar la consulta y el hisopado puede tener consecuencias graves. Muchas veces, creo que por temor de la gente que no se quiere hisopar, pero se está provocando un daño y está perjudicando a otras personas que se pueden contagiar”.