VIDEO | Padre Jorge Ramírez: “Acompañemos a Jesús en su Pasión, Muerte y Resurrección”

28/03/2021 - 09:02 Santiago

Como cada domingo, el padre Jorge Ramírez compartió con El Liberal, su reflexión sobre el Evangelio de hoy, San Marcos 14: 1 y del 15-47, que habla sobre el momento en que Jesús envía a sus discípulos a consultarle al dueño de una casa, si estaba dispuesto a prepararle una sala para permitirles entrar y comer cordero todos juntos en una celebración.

"Hoy es un domingo muy especial, por ser Domingo de Ramos, la celebración con la que comienza Semana Santa. Todos los cristianos vamos a estar más cerca del Señor en su pasión, muerte y resurrección. Y por eso te preguntó: ´ ¿Sos amigo de Jesús?'"

"Algunos dirán que sí. Otros que no le dieron importancia. Otros, que lo fueron dejando de lado. Otros admitirán que hasta lo negaron. Bueno, hoy llegó el tiempo en el que se puede profundizar ese vínculo. Porque a un amigo hay que acompañarlo. No solo en las alegrías, sino también en las tristezas", continuó Ramírez en su mensaje

El sacerdote agregó que la lectura de San Marcos recuerda a Jesús pidiéndoles a sus discípulos que vayan a la ciudad y que sigan a un hombre que llevaba un cántaro de agua y que, cuando llegue a destino, le digan al dueño de la vivienda que "el Maestro pregunta dónde está su sala para comer el cordero".

"Esa es la palabra más fuerte que recibe Jesús en ese día. Me pregunta: '¿Te preparaste? ¿Hay un lugar en tu casa y en tu corazón?'. Esa es la pregunta para vos y para mí. ¿Hay lugar para Dios en tu vida, familia, actividades, trabajo, estudios? Él quiere venir, quiere acompañarte y compartir la Pascua con vos", expresó Ramírez.

"Animate que es tiempo de salvación, alegría y esperanza. No pongas la excusa de que no hay misas. Te puedes conectar por Facebook, ver la misa del papa Francisco, en Youtube, en Instagram. No te excuses. Es una gran celebración, una gran oportunidad. Abramos las puertas de nuestra vida al señor", finalizó.