“Vivimos un tiempo de aprendizaje y reinvención constante”

Laura es mamá de Constanza, y según su experiencia “desde que empezó la pandemia hasta hoy ha sido un aprendizaje y reinvención constante”.

Según explicó, conforme pasaban los meses, la adaptación iba modificándose, aunque nada fue ni es fácil.

“Al principio con el confinamiento total tuvimos que lograr hacer todo lo que hacíamos en diferentes lugares (escuela, terapias, salidas) en nuestra casa, lo cual no fue fácil, pero pudimos lograrlo. Con el correr de las semanas, sí tuvimos la necesidad de armar una rutina de paseo diario y salíamos a caminar por el barrio”, compartió.

Sin embargo, “el desafío más grande fue la escuela en casa. Convertirnos en maestros de nuestros niños, con las dificultades a la hora de aprender de ellos, no fue nada fácil. Obviamente que con ayuda de los equipos de terapeutas fue un poco menos complicado”.

Laura explicó además el cambio de roles que en la mente de su hija debía dejar en claro.

“Para mi hija, el desafío fue entender que su mamá debía dejar de ser tal para convertirse en maestra, psicóloga acompañante, terapéutica... todo en una. Esa consecuencia al día de hoy la estamos sufriendo. Ahora trabajando el desapego con la dificultad de tener que quedar en el aula sin mamá, y con nuevas reglas. Es todo un nuevo desafío que no sabemos hasta cuándo dura y conscientes de que en poco tiempo nuevamente tendremos un nuevo objetivo que plantearnos. Y seguiremos así mientras dure la pandemia”, contó.

“El desafío hoy es continuar con las terapias, con la presencialidad en la escuela”

Marcela es mamá de Emiliano, de 17 años, que en este 2021 inició el 5º año del Colegio Mutualista Shishilo.

‘Durante el 2020 Emi tuvo avances en relación al trabajo de manera virtual, si bien él no va desarrollando los contenidos de 5º como el resto de su clase, trabajó en temas que desarrolla su proyecto pedagógico individual. Tuvo encuentros a través de WhatsApp con sus compañeros, con su profesor de Educación Especial, y con sus terapistas. Tuvo su terapia de hidroterapia casi de manera ininterrumpida. Salíamos a pasear en auto a escondidas, puesto que no era posible circular con 2 o más personas, pero no tuvimos ningún inconveniente debido a su discapacidad. Como todos los adolescentes, lo peor que pasamos fue el tema de cambio de horarios en el descanso. Dormía casi todo el día y andaba de noche. Hicimos tareas y la enviamos al profesor; cultivamos para procesos de tecnología, cocinamos para experimentos de química, entre otras actividades”, expresó.

El desafío último fue el regreso a las aulas.

“Para dar inicio al ciclo lectivo 2021 hicimos un trabajo arduo desde la familia y los terapeutas, debido a los grandes cambios que significa trabajar en burbujas, la modalidad de ingreso, el saludo a la bandera, y el timbre de recreo, entre los cambios a la rutina que Emiliano recordaba y estaba en sus rutinas de ingreso”.

“El desafío hoy es continuar con las terapias, con la presencialidad en la escuela”, y trabajar con él sobre que es el último año que irá a la escuela’, cerró.

“En nuestra familia es muy importante la estructura y la rutina”

Vanessa es mamá de Santy, y al igual que las familias con niños con autismo, debieron adaptarse a los cambios propios de la pandemia.

“La pandemia nos cambió la vida a todos; mucho más a las familias de personas con autismo, quienes en nuestro diario vivir asistimos a terapias, las cuales son sumamente importantes para la estimulación y el avance de la persona afectada, como así para la familia, ya que la convivencia es más armónica”, contó Vanesa al asegurar además que “las personas con autismo necesitan de una rutina lo cual les brinda estabilidad, y cuando ocurren cambios se torna más complejo”.

“Es todo un desafío mantenerlos dentro de casa, en nuestro caso realizamos un proyecto familiar brindándoles a Santy la oportunidad de ser partícipe. También hicimos lo que hizo toda familia, acompañarlos en todo. En nuestra familia es sumamente importante la estructura y la rutina que va acompañada de agendas con pictogramas”, describió.