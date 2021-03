El control precoz es la base para prevenir el cáncer de útero

29/03/2021 - 23:45 Santiago

En el marco del Día del Cáncer de Cuello Uterino, que se conmemoró este 26 de marzo, el Ministerio de Salud de la Provincia, en su ciclo Salud Responde, brindó a la población toda la información necesaria para promover controles de salud ginecológicos oportunos.

Lo hizo a través de una disertación virtual a cargo de la Dra. Mariela Fuentes Costilla, médica ginecóloga del Hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo”, quien se refirió a esta fecha como “un día especial donde se hace hincapié en la importancia que tienen los controles ginecológicos para la prevención de muchísimas enfermedades, pero sobre todo para prevenir el cáncer de cuello uterino”.

El cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte entre las enfermedades oncológicas en la mujer y afecta o compromete la vida de la mujer desde los 50 a los 55 años es una enfermedad prevenible e íntimamente ligada a un virus de transmisión sexual que es el VPH. Este es un virus de transmisión sexual que en el 100% de los casos está relacionado al cáncer de cuello uterino y entre los factores que predisponen al cáncer de cuello uterino es la iniciación precoz en las relaciones sexuales sin el uso de preservativo.

“Cabe destacar que, justamente este virus que se puede prevenir utilizando los métodos de barrera como es el preservativo. Si bien existen diferentes tipos de virus, se describen más de cientos de los cuales 40 o 45 son de extirpe oncológico y están relacionados al cáncer de cuello uterino. Lo que hay que destacar es que es una enfermedad prevenible”, aseguró la Dra. Costilla.

También formó parte de la charla, la Dra. Raquel Sosa, médica tocoginecóloga del Hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo”. Ella se refirió a los síntomas y en este sentido explicó: “A veces, las mujeres no toman en cuenta la presencia del flujo, deben saber que el flujo de color no es normal, más cuando comienza con mal olor; además es señal cuando el flujo que no se cura con óvulos y continúa con un sangrado que se presenta fuera de lo que es la menstruación; así como también el sangrado después de las relaciones sexuales. En estos casos se debe concurrir al centro de salud más cercano”.

Cuál es la edad ideal para realizarse el Papanicolau

La Dra. Raquel Sosa, especialista en tocoginecología se refirió a la edad de tomar la muestra para Papanicolau, un estudio que permite diagnosticar precozmente las lesiones en el cuello uterino.

“Hay que tomar en cuenta esta práctica después de un año de iniciar las relaciones sexuales, que ya se estaría en condiciones de realizarse una muestra de papanicolau. También quiero dejar en claro para las mujeres de 50 años, que no tiene relaciones sexuales, es igual de importante realizarse un papanicolau. Es importante que la persona concurra al control, además a esa edad pueden aparecer otras patologías”, remarcó.

Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, para la prevención del cáncer cérvico uterino la edad promedio para realizar el Papanicolau es de 25 a 64 años.

Las embarazadas a cualquier edad pueden realizarse este estudio, lo ideal es durante el primer trimestre.