“Somos parte de la historia, pero los verdaderos héroes están enterrados en las islas Malvinas”

Este viernes 2 de abril se cumplirán 39 años del desembarco de tropas argentinas en las Islas Malvinas, que recuperaron el archipiélago usurpado por los ingleses. También se desataría una guerra que finalizó con la victoria de los invasores tras una heroica defensa de los jóvenes soldados argentinos, la mayoría de 18 y 19 años. A 39 años de la Guerra de Malvinas, exsoldados santiagueños que combatieron en las islas del Atlántico Sur, reivindicaron esta gesta patriótica y pidieron a la sociedad y a los gobernantes en particular, no “dejar caer en el olvido” este acontecimiento histórico ni el “reclamo soberano” sobre las islas.

“Somos parte de la historia argentina, pero los verdaderos héroes están enterrados en Malvinas, donde son centinelas de la patria en una tierra que nos pertenece y que nos robaron los ingleses”, señalaron cinco excombatientes santiagueños que contaron a EL LIBERAL cómo viven este nuevo aniversario y los momentos más duros que atravesaron durante el conflicto bélico.

Ramón Horacio Orieta, oriundo de la ciudad Capital, clase 63, de 57 años, estuvo en Puerto Argentino, como miembro de la Infantería de Marina. “Cuando llega este día, me acuerdo de los compañeros que estuvieron en mi posición”, señaló. “Para mí, todos los días fueron difíciles y duros desde que los ingleses llegaron a las islas. Teníamos una unidad antiaérea con misiles tierra aire y la intención de ellos era barrer con toda fuerza cerca de Puerto Argentino para poder hacer el desembarco. Es por eso que todas las noches buscaban a través de las fragatas, eliminarnos con cañones que tenían largo alcance y no teníamos cómo repeler esos ataques”, contó.

Alfredo Alejandro Carranza, clase 63, de 58 años, de la ciudad de La Banda, integró el Batallón de Infantería de Marina Nº 3 de La Plata, y estuvo con su compañía en la Isla Borbón. “Cada 2 de abril -dijo- es un dolor, el sentimiento es total por la pérdida de nuestros compañeros que quedaron en las islas. Cuando tocan el minuto de silencio, la verdad que se nos pone la piel de gallina y uno piensa en los compañeros que no han vuelto. Todos los caídos en Malvinas, que están enterrados allá, son centinelas de nuestra Patria, en una tierra nuestra que los ingleses usurparon”.

Antonio Ignacio Vázquez, clase 1962, de 58 años, vecino de la Capital, también estuvo en el Batallón de Infantería de Marina Nº 3 de La Plata, pero fue asignado con su compañía a la Península Camber, frente al Puerto Argentino.

“Fue muy duro, recuerdo el frío, no teníamos ropa térmica. También el hambre fue duro, a veces matábamos una oveja y la comíamos cruda para sobrevivir”, recordó. Señaló que cada 2 de abril “se me vienen muchas emociones” y rescató el gesto de efectivos de la Policía Federal en un control al ingreso de Las Termas, este lunes pasado, cuando todos le hicieron la venia al reconocerlo como veterano de Malvinas.

Santiago Cecilio Chávez, clase 1962, 58 años, oriundo de la localidad de Yuchán, Dpto. Juan Felipe Ibarra, integró la Compañía de Ingenieros Anfibios. “En estos días se confunden la emoción con la tristeza, porque en mi compañía tuvimos cuatro bajas, entre ellos dos santiagueños Vicente Díaz Antonio del barrio 8 de Abril y Ramón Edmundo Ordóñez de Las Termas de Río Hondo”, indicó.

David Díaz, de 57 años, fue asignado durante la guerra a una unidad de la Escuela de Aviación Militar de la Fuerza Aérea tuvo una misión muy dolorosa: recoger los cuerpos de sus camaradas.

“Muchos tuvimos la suerte de volver con vida de las islas, otros compañeros, no. Por eso en las charlas en las que participo digo que no me considero héroe, pero sí somos parte de la historia argentina. Los verdaderos héroes están en Malvinas, porque dejaron su vida por la patria”, sentenció Díaz, que es presidente de la Comisión Nacional de Ex Combatientes de Malvinas en el Ministerio del Interior y titular del Centro de Ex Combatientes de Santiago.

Impulsan tres leyes parabeneficiar a excombatientes

El presidente Alberto Fernández enviará al Congreso tres proyectos de ley que benefician a veteranos de la guerra de Malvinas

El primer proyecto establece el “Régimen Previsional de Excepción, Especial y Optativo para el Otorgamiento de Beneficios Jubilatorios” destinado a los soldados conscriptos excombatientes de las Fuerzas Armadas que participaron en las acciones siendo civiles. Esta iniciativa ya fue votada en el Congreso por unanimidad el 16 de noviembre de 2016, pero vetada por el entonces presidente Mauricio Macri el 12 de diciembre del mismo año.

La segunda iniciativa apunta a revalorizar e institucionalizar el Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra otorgándole carácter de Ley nacional, que fue creado por la necesidad de garantizar el derecho constitucional a la salud, contemplando las patologías que atraviesan quienes han estado en combate. Este plan también brinda atención médica y odontológica al grupo familiar.

El tercer proyecto establece un beneficio de eximición del pago de peajes en rutas y autopistas nacionales, destinado para los ex soldados conscriptos y civiles que hubieren participado en el Teatro de Operaciones Malvinas (T.O.M.) en efectivas acciones de combate.

En 2020 murieron unos 100 veteranos por coronavirus

David Díaz remarcó que en la actualidad, los centros de excombatientes siguen “trabajando por los veteranos de guerra, principalmente en el tema salud, ya que somos muy precavidos”. Y reveló un dato triste: “Sabemos que hay una estadística a nivel nacional, que el año pasado fallecieron 200 excombatientes y el 50% murió como consecuencia del Covid-19. Con más razón estamos muy pendientes de todos los compañeros y aún en pandemia seguimos trabajando”.