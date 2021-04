VIDEOS | Los excombatientes santiagueños y su mensaje en este 2 de abril

02/04/2021 - 08:10 Santiago

Ramón Horacio Orieta, Alfredo Alejandro Carranza, Antonio Vázquez, Santiago Chávez y David Díaz, excombatientes Malvinas, revelaron a EL LIBERAL cuáles son sus sentimientos cada 2 de Abril, y qué es lo que esperan de la sociedad.

Todos coincidieron en su agradecimiento por reconocer lo que fue su lucha en la gesta de Malvinas y pidieron mantener vivo el sentimiento y el recuerdo, por todos los representantes del país que murieron luchando por nuestras tierras, frente a los ingleses.

“Muchos tuvimos la suerte de volver con vida de las islas, otros compañeros, no. Por eso en las charlas en las que participo digo que no me considero héroe, pero sí somos parte de la historia argentina. Los verdaderos héroes están en Malvinas, porque dejaron su vida por la patria”, expresó David Díaz, presidente de la Comisión Nacional de Ex Combatientes de Malvinas en el Ministerio del Interior y titular del Centro de Ex Combatientes de Santiago.

Aqui, el testimonio de los cinco.