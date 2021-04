“Estamos frente a una nueva pandemia, todas las variantes que hoy circulan son peligrosas”

03/04/2021 - 08:44 Santiago

La coordinadora del Proyecto País, el Consorcio interinstitucional para la Secuenciación del genoma y estudios genómicos de Sars-Cov-2, la doctora e investigadora Mariana Viegas, del Laboratorio de Virología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez mantuvo una entrevista con EL LIBERAL para explicar sobre las distintas variantes del Covid19 que circulan hoy en el país y por qué es necesario seguir con los cuidados.

¿Según los análisis que llevan adelante, hoy cuál cepa prevalece en los contagios?

Los análisis de secuenciación y caracterización genómica los hacemos con estudios de aproximadamente el 10% de los casos positivos de esa última semana. El objetivo de esa vigilancia activa es buscar si hay o no variantes de preocupación.

En las últimas 4 ó 5 semanas venimos detectando sistemáticamente, al principio con frecuencias entre el 1 ó 2% y en las últimas semanas entre el 6 y 7%, la variante del Reino Unido, que viene aumentando su proporción sobre el total de los casos, mostrando que ya hay circulación comunitaria. Esa progresión se ha visto en Europa donde también fue detectada de esa manera y al término de 4 a 5 semanas, pasa a ser la variante de mayor proporción. Hasta ahora estamos en 6 ó 7% en casos sin nexo epidemiológico.

También detectamos casos esporádicos de la variante de Manaos P1 en dos casos que no tienen nexo epidemiológico y tienen origen desconocido. Si bien son casos esporádicos, esto es la punta del iceberg y bien podría ser un mayor número si uno ampliara las muestras a analizar en ese lugar.

También hemos visto la variante de California en forma esporádica, sin nexo epidemiológico al igual que en la de Manaos. Otra variante en circulación comunitaria es la de Río de Janeiro. Pero las de preocupación son las de Reino Unido y la de Manaos. Son las variantes, que está demostrado, que son más transmisibles y están generando preocupación mundial. Las de Río y de California tienen ciertas mutaciones asociadas con disminución en su neutralización por anticuerpos monoclonales o sueros de convalescientes y por eso se vigilan.

Recientemente, se informó de una muta cion de la variante de Manaos y de Sudáfrica, ¿Está en la Argentina? ¿Puede llegar?

No hay ningún trabajo científico sobre esa nueva variante que dicen se detectó en San Pablo. Pero más allá de eso cualquiera puede llegar o podría haber llegado a través de viajeros. Ahora, las fronteras del país están cerradas para los extranjeros y los argentinos que vienen del exterior tienen que cumplir una cuarentena, pero previo a todo eso, podrían haber ingresado casos porque había gente que no cumplía las cuarentenas. Más allá de eso todas las variantes que circulan son peligrosas. La gente se muere por Covid independientemente de la variante que tenga y por eso hay que maximizar los cuidados. En una población como la nuestra que no toma conciencia del riesgo que se está corriendo con que se dejen de cumplir las medidas de prevención, que la gente se junte, viaje, haga reuniones sociales sin barbijos esté en lugares cerrados sin aireación, cualquier virus que circule se va a transmitir y si a eso sumamos que puede haber variantes con mayor transmisibilidad, eso va a hacer que sea inminente un colapso sanitario si no tomamos conciencia y medidas de prevención.

¿Esta segunda ola será más severa?

Estamos frente a una nueva pandemia, lo dijo Angela Merkel en Alemania, donde este virus ha mostrado ciertos cambios respecto de cómo había venido circulando el año pasado en la primera ola y la gente además está cansada y no está tomando conciencia del riesgo. Por suerte, las vacunas protegen en cuanto a la severidad y a la muerte que es lo que más preocupa a todo el mundo. Sin embargo la gente se sigue contagiando. Todavía falta un camino largo para que la población total esté vacunada, como para ver qué efecto va a tener en la circulación viral. Por ahora, hay que seguir cuidándose, tomar conciencia, independientemente de la variante.

¿Será necesario tomar medidas más drásticas ante este rebrote?

En mi opinión, hasta que se vacune a todos los de riesgo sí, pero sé que este país tiene grandes problemas económicos y sería terrible. Se deberá encontrar un punto intermedio en el que lo vital siga y lo que no, se frene.

“No hay tratamiento específico para una variante u otra”

Lo que se llama la secuenciación genómica o de una región permite determinar qué variante es, pero no tiene valor individual. No sirve de nada que una persona sepa que tiene o no tiene la variante del Reino Unido o de Manaos, o cualquier otra. Porque el comportamiento y el tratamiento de los individuos va a ser independiente de la variante que tenga’, señaló Viegas.

Agregó que ‘uno se tiene que cuidar de la misma manera, se tiene que proteger y no hay un tratamiento específico para una variante u otra. Todos nos tenemos que cuidar de la misma manera, si todos usamos las medidas de protección sea la variante que sea no se va a contagiar. El problema de estas variantes es que en poblaciones donde no hay cuidados es más transmisible, eso es lo importante’.

Por otro lado ‘los estudios de secuenciación son estudios poblacionales donde se hace una especie de análisis de qué está ocurriendo en la población como para entender cuál es la dinámica y qué es lo que se espera en lo que viene o en el avance de la pandemia. El diagnóstico de Covid tiene valor individual, la secuenciación genómica tiene valor poblacional’.