VIDEO | Padre Jorge Ramírez: “Cristo resucitó y esa es nuestra alegría”

04/04/2021 - 09:24 Santiago

Como cada domingo, el padre Jorge Ramírez compartió con El Liberal su reflexión acerca del evangelio de hoy, San Juan 20, de 1 al 9 que habla sobre la Resurrección de Cristo.

"Cristo resucitó y esa es nuestra alegría. Qué lindo que es festejar las Pascuas en familia, ya que nos hemos preparado durante 40 días y vamos a hacer que esto se extienda, porque Jesús va a estar en nuestros corazones", comenzó diciendo el sacerdote de la Parroquia San José de Belgrano.

Sobre la lectura del Evangelio, el sacerdote agregó: "Cuando Jesús muere y es llevado al sepulcro, se pone la piedra porque tenían miedo de que se roben el cuerpo. Yo en realidad creo que pusieron dos guardias y la piedra, justamente porque tenían miedo de que resucite, porque de eso se hablaba".

"Los fieles estaban desanimados. Y la gente que no creía, estaba expectante porque sabía que algo iba a pasar. Entonces, al final los que no creían, si lo hicieron. Y los que se llamaban creyentes, en realidad no lo eran tanto. 'Vos, ¿de qué lado estás?´", agregó.

Por último, llamó a los fieles a reflexionar. "¿Crees en la Resurrección de Cristo? ¿Crees que Dios puede resucitar y dar vida en abundancia? Es él quien te puede dar ánimo y devolver la alegría cuando pasas por un mal momento. Cree en Jesús. Cree en su poder. Cree en su poder. Animate y llena tu vida de luz", sentenció.