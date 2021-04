Rabino Szlajen, sobre la ley del aborto: “Nos va a convertir, probablemente, en un país donde se haga turismo abortivo”

05/04/2021 - 02:24 Santiago

El rabino Fishel Fernando Szlajen rechazó en forma categórica la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. “No hacía falta esta ley que produjo una mayor grieta en la sociedad argentina que perdura hasta el día de hoy y que nos va a convertir, muy probablemente, en un país donde se haga turismo abortivo”, enfatizó, en una entrevista con EL LIBERAL el también Doctor en Filosofía con Posdoctorado en Bioética.

Szlajen, quien además es director del Departamento Amia Cultura de la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires, añadió: “Eso también implica cómo se educa a la sociedad, porque si yo hago una ley por la cual me despojo de la responsabilidad de mis propias acciones, cuando las personas tienen relaciones sexuales, por medio de una ley puedo hacer que las personas no sea tan responsable en el cuidado de no quedar embarazada, y hablo del hombre y de la mujer, porque total tengo acceso libre y gratuito a medidas abortivas. Así, estoy educando a la sociedad para, en lugar de formarla en valores y responsabilidades, la formo en disvalores, en distopías y en la irresponsabilidad”.

Y sentenció: “Eso es lo que nuestra dirigencia política quiere para nuestra sociedad. Esto es fáctico, no es opinión. Yo creo que lo mejor hubiera sido una ley que descriminalice el aborto en ciertos casos y, por sobre todo, hacer más campaña en los métodos anticonceptivos para prevenir el problema, para prevenir los embarazos no deseados con educación, con métodos anticonceptivos al alcance de cualquiera, con la formación en el uso y la concientización de que la relaciones sexuales no son un juego y que hay que asumir las responsabilidades del caso y no directamente liberarlos... y no cuando la consecuencias de una acción no son las queridas, en lugar de tomar la responsabilidad de esa acción despojarme de esa responsabilidad, nada más ni nada menos matando a un ciudadano inocente. Esa no es la solución. Es una solución que atrasa un siglo. En el Siglo XX se dirimían las soluciones matando al otro”.

En ese sentido, recordó: “Tuvimos la 1ª y 2ª Guerra Mundial donde las discusiones se resolvían matando al otro. Hoy, en el Siglo XXI, con esta ley nos hemos dado cuenta de que no aprendimos a resolver problemas. Aprendimos y seguimos resolviendo con metodologías viejas, anulando al otro cuando hay un problema, pero sin resolver ese problema. La metodología es la misma: cuando tengo un problema lo anulo e incluso matando al otro. Es una metodología propia del Siglo XX. Me hubiera gustado que en el Siglo XXI hayamos desarrollado otra metodología para resolver estos problemas. Pero bueno, es lo que nuestra casta dirigencial, nuestra clase política ha querido en su gran mayoría”.

Previamente había destacado: “En principio, cabe distinguir lo que es la despenalización de la legalización. La despenalización hubiera sido un camino muy interesante, un camino intermedio. Un camino intermedio entre no a la prohibición total, no a la liberación total sino un término medio en donde se reconozca la problemática de la mujer y de la pareja y del hombre que se cuidan, pero que accidentalmente la mujer ha quedado embarazada y que por ciertas condiciones la mujer, muchas veces, se ve compelida a esta práctica, no queriéndola, como hay muchas mujeres y hombres que abandonan a sus hijos, lo vemos a diario, bebés recién nacidos encontrados en tachos de basura. Reconocer esto que pasa, por ahí, descriminalizando esa práctica cuando sucede en ese marco que genera un atenuante, en ese marco de angustia extrema, de imposibilidad extrema, pero no legalizándolo; es decir, haciendo de esa práctica una garantía del Estado para que se cometa esa matanza de un niño que es absolutamente inocente y que no siempre, y esto cabe decirlo aunque sea políticamente incorrecto, la mujer, y que no es la mayoría de las veces, la mujer que aborta lo hace en esas situaciones de extrema necesidad. Esto lo vemos en muchísimos países, que el aborto se utiliza también como medio anticonceptivo. Entonces, este país (Argentina) tiene la particularidad de que oscila, oscila entre la vida y el todo y nunca hay un término medio, justo, razonable, proporcional, idóneo, necesario para resolver los problemas. Se va del todo a la nada y de la nada hacia el todo. Esa es parte de las causas por las cual nosotros estamos como estamos”.

¿Es necesario, en nuestro país, un debate sostenido y responsable sobre trasplantes, clonación, células madres, reproducción asistida, aborto?

Hace falta más diálogo, más debate y más seriedad sobre estos temas, claramente. Yo he asistido a muchos debates, el último sobre el aborto en sus dos oportunidades: 2018 y 2020. La verdad, debo decirlo, es muy difícil en Argentina mantener un debate serio sobre esos temas sin que el debate derive en cuestiones netamente políticas e ideológicas, más allá de los argumentos éticos/científicos. Se hace muy difícil. Se hace muy difícil porque se embarra todo el tiempo el campo de acción, se confunde mucho. La gente está más preocupada por querer tener razón o imponer su idea al otro que por buscar la verdad, lo mejor, lo más racional, lo más justo, lo más proporcional, lo necesario, lo satisfactorio para el bien común. Básicamente el debate, que es lo que ocurrió con el debate del aborto, se transforma en una pelea ideológica en los medios, en donde opina todo el mundo, no porque no tenga derecho a opinar; por supuesto, todo el mundo tiene derecho de opinar, pero a la hora de un asesoramiento técnico, científico y ético... uno veía que entre los legisladores (debate por el aborto) había más ganas de tener razón que de buscar la forma con la cual se pueda lidiar con el fenómeno desgraciado de los abortos clandestinos y de la muerte de estos niños por nacer que son los más inocentes, y también con el problema de los embarazos no deseados. Hubo ponencias muy interesantes, pero también hubo personas que en lugar de contribuir al conocimiento, tanto científico o bioético, tenían discursos más políticos, ideológicos, que hacían que el debate no sea serio.

¿Hace al diálogo interreligioso su nombramiento, por parte del Papa Francisco, como el primer rabino miembro titular de la Academia Pontificia para la Vida?

Totalmente. Yo tuve el gran honor de haber sido el primer rabino nombrado, directamente por el Papa Francisco, como miembro titular de la Academia Pontifica que es el organismo más importante en el mundo que trata sobre temas bioéticos, que es mi especialidad académica además de dirigir el departamento de Cultura de AMIA. Va de la mano porque la idea es plantear el diálogo, democratizar los conocimientos, enriquecernos mutuamente sin obliterar las diferencias; todo lo contrario, que la diferencia sea una virtud, una virtud constructiva y no expulsiva, que podamos convivir en el diálogo, en la oposición, en la divergencia y que nos construya y enriquezca a todos. De eso se trata, claramente.

¿Cuál es el límite entre lo técnicamente posible y lo conductivamente aceptable en el campo de la bioética?

El tema es, básicamente, que hay una confusión entre lo técnicamente posible, desde la Medicina, y lo éticamente aceptables. No por ser técnicamente posible, por ejemplo, clonar a un ser humano; no por ser técnicamente posible practicar distintas acciones médicas, tiene que ser inmediata y automáticamente aceptado desde la ética. Es decir, la tecnología no forma la ética. La ética es un filtro para determinar si lo que es científicamente, lo que es técnicamente posible como lo canalizamos para que sea para el bien y no para el mal de la humanidad. De hecho, los mismos científicos, a partir del Código de Helsinki, del Informe Belmont, del Código de Núremberg fueron los que pidieron a los bioeticistas que les armaran códigos éticos para regular la práctica médica porque ya hemos visto en la Segunda Guerra Mundial que la ciencia per se busca el conocimiento más allá de la metodología que use. Hay metodologías cuyos medios no justifican los fines. Entonces, ahí es donde se mete la mete, ahí es donde tiene injerencia la ética que dice “señores, este medio no se justifica para este fin, creemos otros medios, hagamos las cosas de otra forma o restrinjámoslo porque esto hace que el humano, en varios casos, se cosifique, se deshumanice como ya hemos tenido la experiencia en la Segunda Guerra Mundial donde se usaban niños para hacer experimentos médicos, por ejemplo”. La ética viene a regular, en este caso, la práctica médica, como cualquier otra práctica también, siempre lo que se llama una deontología profesional, aquél mandato ético bajo el cual la profesión debe desarrollarse sin caer en metodologías o en prácticas que son inhumanas o que están fuera de toda ética universal. Para eso existe la bioética.