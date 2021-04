Autoridades sanitarias se reunieron con intendentes y comisionados para diagramar la vacunación de mayores la próxima semana

07/04/2021 - 17:17 Santiago

En el Centro de convenciones Fórum, la ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif junto al subsecretario Dr. César Monti se reunieron con intendentes, comisionados municipales y directores de hospitales para planificar la vacunación COVID-19 para proteger a los adultos mayores 60 años en las localidades del interior con mayor densidad poblacional.

En el marco de esta reunión de trabajo de la que también participaron la Dra. Florencia Coronel, Jefa de Inmunizaciones y la Dra. Graciela Alzogaray, directora del Interior, se anunció el cronograma de vacunación que alcanzará a más de 13 mil adultos mayores.

Los días lunes 12 y martes 13 se realizará la vacunación en los municipios de Colonia Dora, Pampa de los Guanacos, Los Telares, Atamisqui, Pozo Hondo, Selva, San Pedro de Guasayán, Pinto, Tintina, Campo Gallo, Herrera, El Charco. Mientras que los días miércoles 14 y jueves 15 será en las Comisiones Municipales de Salavina, Brea Pozo, Garza, Bandera Bajada, El Cruce y La Invernada, Bobadal, Medellín, Sachayoj, Los Pirpintos. A partir de mañana, jueves 8 de abril, se podrán consultar los turnos (día, hora y lugar de vacunación) en https://vacunarse.sde.gob.ar/.

Haciendo referencia a la jornada la ministra Natividad Nassif expresó: “Esta reunión con los jefes comunales y directores de hospitales del interior, tiene como objetivo planificar la vacunación de los adultos mayores 60 años en las localidades con mayor urbanización en los departamentos que restan vacunarse”, al tiempo que explicó que se está “definiendo una logística que nos permita hacerlo en menor tiempo y con mayor cantidad de beneficiarios de la vacuna”.

La Ministra destacó que el Gobierno de la Provincia está realizando un gran esfuerzo “para poder llegar a toda la población vulnerable con la protección necesaria” y aseguró que esto no quiere decir que dejemos de cuidarnos. “La vacuna protege para no llegar a una enfermedad grave o a una hospitalización pero debemos seguir cuidándonos evitando las reuniones sociales, el encuentro de amigos o familiares que no vemos habitualmente y además tenemos que tener presente las medidas de cuidado de siempre: el uso del barbijo correctamente, el lavado frecuente de manos, el aislamiento con distanciamiento de un metro y medio o dos entre las personas”, subrayó.

En este sentido, aseguró que estas tres semanas que siguen, la centralidad está dada en el cuidado a nivel individual y como sociedad. “Estas semanas son claves para cuidar y cuidarnos; esto nos dará tiempo a completar la vacunación a la población de mayor riesgo. Apelo a esa conducta social que debemos tener en momentos tan críticos, donde se pone en riesgo la vida de cada uno”.

Por último destacó la gran disposición, tanto de las personas como de los Intendentes y Comisionados en la difusión y la colaboración en los operativos.

Por su parte el subsecretario de salud Dr. Cesar Monti solicitó toda la ciudadanía profundizar los cuidados. “No salir innecesariamente, evitar estar en contacto con gente a la cual no estamos acostumbrados a estar, y siempre mantener todos los cuidados: el barbijo, la sanitización de las manos, el espacio abierto, la distancia social. Porque eso hemos visto en el 2.020 que ha sido suficiente para cortar las cadenas de transmisión. En esta segunda ola estamos viendo como en Capital federal y Gran Buenos Aires aumenta el número de contagiados, eso habla de que puede ser más severa que la vivida en el año anterior. Entonces debemos prepararnos y eso estamos haciendo. Desde la salud publica hemos diseñado esta estrategia de trabajar de forma aunada con los comisionados municipales y los intendentes quienes son los que conocen a su población para que conjuntamente con el Ministerio de Salud en forma conjunta podamos lograr el mayor número de vacunados en los grupos etarios que están destinados en virtud de sus riesgos”, concluyó.