Expertos apoyan la lactancia materna en mujeres con Covid positivo que deseen hacerlo

14/04/2021 - 01:57 Santiago

Un reciente documento de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) apoya la lactancia materna tanto en mujeres Covid positivas como en madres sin infección, pero que hayan recibido o estén por recibir la vacuna contra el coronavirus Sars-CoV-2.

En este contexto, se supo que en Santiago del Estero se registraron numerosas consultas de madres preocupadas, que no sabían si ante sus hisopados positivos para coronavirus debían seguir amamantando a sus bebés.

“Durante el 2020 y en estos últimos meses hemos tenido en consultorio muchas embarazadas, y por supuesto recién nacidos y lactantes, hijos de madres con Covid-19. Si el estado de la madre es bueno, se recomienda no separar el binomio y hacer contacto del bebé con su madre para establecer la lactancia, en la llamada ‘Hora de oro’ para la instalación de la misma. Hay que destacar que la madre transmite anticuerpos anti Covid-19 a su hijo, y no hay pasaje de virus a través de la leche”, explicó la Dra. Norma Anzani, médica pediatra, referente del área de Lactancia Materna de la Dirección de Maternidad e Infancia.

En ese sentido destacó que “el virus se transmite por vía respiratoria por lo que es importante el uso de barbijo de la madre y el lavado frecuente de manos”.

En la provincia

En Santiago del Estero hubo niños que hicieron mientras su mamá cursaba el Covid-19. Sin embargo, no hubo complicaciones graves.

“En esos casos, se realiza el control de esos niños y en general siguen negativos para Covid. Y en caso de que se positivicen, trascurren la enfermedad sin complicaciones; salvo excepciones”, indicó al Dra. Anzani.

Finalmente confirmó que hubo santiagueñas que experimentaron partos y cesáreas con coronavirus, y los niños permanecieron con ellas todo el tiempo.

“Se separan sólo si presentan complicaciones o prematurez que requieran internación. Hubo excepciones de casos de niños que requirieron internación. Pero generalmente, si adquieren el virus lo hacen, luego de nacer y por vía respiratoria”.

Qué pasa con la vacuna y el amamantamiento

El trabajo denominado “Lactancia, Covid-19 y vacunación”, realizado en conjunto por los Comités Nacionales de Lactancia Materna, de Infectología y de Estudios Feto Neonatales (Cefen) de la SAP, establece también respecto de la lactancia en mujeres sanas expuestas a la vacunación contra el Covid-19, que: “si bien no hay datos sobre los efectos de las vacunas contra el Sars-CoV-2 en el lactante amamantado”, y “cuando sea especialmente recomendada la vacunación”, en línea con lo aconsejado por diversas sociedades científicas internacionales, se recomienda promover el inicio o la continuación de la lactancia materna siempre que la madre esté de acuerdo y cuando sea especialmente recomendada la vacunación.

Cifras: 8 de 10 mujeres con Covid presentan alta presencia de anticuerpos en la leche materna

Los especialistas pediatras afirman que la presencia del genoma del Sars-CoV-2 en la leche materna es poco común (5% de los casos) y que el recién nacido cursa la infección en forma asintomática o con síntomas leves que no contrarrestan la batería de beneficios que provee la lactancia.

Por otra parte, 8 de cada 10 mujeres con Covid (83%) presentan alta presencia de anticuerpos contra el coronavirus en la leche materna.

La permanencia continua del recién nacido junto a su madre contribuye al establecimiento de la lactancia materna

Para promover la lactancia materna, los especialistas de la SAP son enfáticos en que los días inmediatos al nacimiento constituyen un período sensible, en el que el contacto estrecho entre la madre y el recién nacido podría inducir efectos positivos a largo plazo en la interacción madre-hijo.

“La permanencia continua del recién nacido junto a su madre contribuye al establecimiento de la lactancia materna; la cercanía potencia la producción de ‘oxitocina’ en la madre, que es una hormona que favorece el vínculo con el recién nacido y que, junto a la prolactina, tienen la propiedad de estimular la producción y eyección láctea, y de calostro en los primeros días luego del nacimiento. La proximidad facilita la alimentación a libre demanda; esta condición, junto a la alimentación con succión directa al pecho materno, son esenciales para la adecuada producción de leche”, explicó la Dra. Constanza Soto Conti, pediatra y neonatóloga, prosecretaria del Comité de Estudios Feto Neonatales de la SAP.

Con relación a la vacunación a personas que se encuentran amamantando, el documento hace especial hincapié en que no se cuenta con información porque todos los estudios de investigación excluyeron a la población de niños, embarazadas y puérperas lactando. “No obstante, como las vacunas en estudio no contienen virus replicativos, es poco probable que representen un riesgo para el niño que amamanta y se considera que os riesgos virtuales desconocidos deben sopesarse contra el beneficio potencial de la protección neonatal contra la infección, a través de la transferencia pasiva de anticuerpos de la leche materna. La propia OMS recomienda no suspender la lactancia materna después de la vacunación”, destacó por su parte la Dra. Lucrecia Bossi, pediatra y neonatóloga, secretaria del Cefen.