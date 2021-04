Presentan amparo colectivo para no retrasar la segunda dosis

14/04/2021 - 23:28 Santiago

El defensor de la Tercera Edad, Dr. Eugenio Semino, presentó un amparo colectivo para exigir que no se retrase la aplicación de la segunda dosis de las vacunas contra el Covid-19 en Argentina.

La decisión de la Defensoría, surgió según Semino “ante las recientes declaraciones del gobierno chino sobre la baja efectividad de la vacuna Sinopharm y la falta de evidencias y antecedentes en el caso de la vacuna rusa Sputnik-V”.

El dirigente indicó que “no hay argumentos científicos que legitimen la decisión de retrasar la segunda dosis. Cada vacuna se debe aplicar de acuerdo al protocolo correspondiente. Al no hacerlo se corre el riesgo de dejar sin inmunidad tanto a las personas vacunadas como a las no vacunadas. Las vacunas hay que multiplicarlas, no dividirlas”, apuntó.

Semino señaló a EL LIBERAL que adoptó esta decisión “como Defensor del Pueblo de la Tercera Edad y en la particular situación ilógica en el estado de zozobra que vive todo el sector del adulto mayor y todo el pueblo argentino respecto de la vacunación que sigue siendo absolutamente insuficiente”. Añadió que “a su vez lo que ha generado esta profundización en el miedo, en la incertidumbre, es el hecho de que las vacunas que se están suministrando, las cuales, salvo una que es la de Oxford Astra Zeneca, tiene un período de ventana entre la primera y segunda dosis de casi 4 meses. El resto tanto Sputnik V como Sinopharm son vacunas que por protocolo deben recibir la segunda dosis dentro de los 21 a 28 días”.

Puntualizó que “el Comité Federal de Salud con el Comité de Vacunación ha decidido por lo que se llama analogía científica, que se va a prorrogar esa segunda dosis a lo que tiene fijado AstraZeneca, a 4 meses”.

No obstante, destacó que “no hay ninguna evidencia científica que permita hacer creer que tanto la Sputnik V como las de Sinopharm tengan posibilidad de preservar en caso de haber generado los necesarios anticuerpos por ese período para recibir la segunda dosis con un estado de inmunidad”.

Destacó que “por eso lo que estamos realizando es un amparo colectivo para que se brinden todas y cada una de las dosis, en este caso la segunda, dentro del término establecido por el protocolo correspondiente de la vacuna que es a través del cual se generó la autorización de emergencia para utilizarla en el país”. l