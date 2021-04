El rol del equipo médico para una embarazada en pandemia

17/04/2021 - 21:16 Santiago

El acompañamiento a una mamá en el momento más especial de su vida es sin duda, un don que debe ser atesorado en quienes lo ejercen.

Soledad Guerra es obstetra y acompaña a las mujeres en el momento preciso en el que van a dar a luz, y al igual que en muchas de sus colegas, su entrega es absoluta, genuina y digna de destacarse.

Hoy, con pandemia de por medio, su labor es doblemente meritoria, ya que en muchas oportunidades, debe, incluso, reemplazar el amor de la familia.

“El parto, si bien de por sí es una situación especial para las mujeres, de mucha vulnerabilidad emocional, ante la pandemia se ha convertido en una situación mucho más crucial y sobre todo emocional para ellas. En el acto de acompañar a la mujer en su trabajo de parto normalmente interviene mucho el contacto, el afecto, la vinculación y el acompañamiento. El problema hoy es que ante la pandemia y por los protocolos que se tienen en cuenta para la atención de la embarazada con Covid, ha surgido una gran pregunta que es cómo se la contiene, al no poder tener contacto, no poder acercarnos, y tener tanta protección. Esto ha hecho que el parto sea muy poco intervenido en lo que es lo emocional. Entonces, la mujer ha estado poco acompañada, en algunas situaciones directamente no ha podido estar acompañada y obviamente a esto le suma una cuota emocional, el posterior aislamiento”, describe Soledad la situación actual ante un parto de una mujer que da a luz mientras cursa el coronavirus, y compara que si “en cualquier situación de aislamiento para el ser humano es emocionalmente negativo, en una mamá es aún mayor la situación de desventaja”.

“Lo que se utilizó en este tiempo fue la consejería con las mujeres, para que ellas, a través de las palabras no se sientan desatendidas. Le enseñamos cómo es el virus, cómo actúa, le informamos que ella genera anticuerpos para que su bebé lo reciba, y que es muy importante que ella se concientice en lo que son los protocolos, también de atención a su recién nacido. Y que luego, posterior al pasaje por el coronavirus, ella generará inmunidad que será muy oportuno entregársela, a través de la lactancia, a su bebé”, expresa sobre las estrategias.

Temor

La obstetra reconoce que “el miedo es un sentimiento movilizador, no solamente para la madre, sino para el entorno familiar, y también para los profesionales que estamos involucrados en esta atención, ya que el virus no nos ha permitido estar relativamente preparados para una pandemia”.

“Entonces, hemos ido allanando camino con lo que se venía dando, de a poco. Obviamente que al no tener un diagnóstico preciso del virus, lo que fuimos haciendo es allanar caminos a través de la experiencia. Entonces, el miedo siempre ha estado presente”, indica sobre las sensaciones de un trabajo loable, de gran entrega, en el que fundamentalmente se interpone lo humano a lo profesional.

Finalmente recuerda que entre todas las consultas que recibe a diario por parte de mamás que recientemente dieron a luz o están a punto a iniciar su trabajo de parto son a causa de los miedos propios de una mujer en esa condición.

“Los miedos más recurrentes han sido al contagiar su bebé, a tener complicaciones en el parto por la insuficiencia respiratoria, a trasmitirle y provocar alguna patología en el recién nacido en formación. Han sido muchos los miedos que han tenido las embarazadas sobre todo porque no había investigaciones descriptas ni tratamientos. Esto estamos hablando de la enfermedad en su comienzo. Sin embargo ahora, que tenemos un poco más claro el tratamiento es como que se ha ido relajando un poco la situación con respecto a los temores”, celebra.

“Las mujeres diagnosticadas con el virus expresan angustia e incertidumbre”

El trance de escuchar los resultados del hisopado, sobre todo cuando el resultado es el inesperado, muchas veces se vuelve desolador.

Soledad Guerra cuenta que “las mujeres cuando son diagnosticadas con el virus expresan mucha angustia, incertidumbre. El aislamiento, el distanciamiento es lo que más genera una situación de ansiedad, de saber qué les va a pasar, quiénes las van a atender, a dónde tienen que ir en situación de urgencia. Entonces esto las limita muchas veces a continuar con sus controles obstétricos”.

“En la provincia se ha contado con un equipo interdisciplinario para el seguimiento de embarazadas y puérperas positivas. Entonces ese equipo fue formado desde el Ministerio de Salud y fue una gran estrategia para el seguimiento de estas mujeres. Desde la obstetricia nos ha sido y nos seguirá siendo muy difícil trabajar de esta manera, porque la obstetricia te lleva a tener mucho contacto físico con la paciente en el momento de escuchar los latidos, de medir el crecimiento intrauterino, el realizar examen necesario, en el parto... Por eso nos hemos ido aggiornando para poder ayudar”, sentenció.