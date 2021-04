Esta semana retoma el pago a beneficiarios de las Asignaciones Universales y jubilaciones

18/04/2021 - 21:46 Santiago

La Administración Nacional de la Seguridad Social recuerda cómo seguirá esta semana el calendario de pago de este mes para jubilados y pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, de la Prestación por Desempleo y Asignaciones Familiares y de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción).

En el caso de los jubilados y pensionados que cuentan con haberes de hasta $ 23.120 hoy cobrarán los que tengan DNI terminados en 5; mañana, los documentos finalizados en 6; el miércoles, los terminados en 7; el jueves 22 los finalizados en 8; y en 9 el 23 de abril.

En el caso de los jubilados con haberes superiores a $ 23.120, las fechas de cobro para beneficiarios con DNI terminado en 0 y 1 será el 26 de abril; en 2 y 3 el 27 de abril; en 4 y 5 el 28 de abril, en 6 y 7 el 29 de abril; y en 8 y 9 el 30 de abril.

Además esta semana, se cumplirá el pago a los que restan de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo. NE ese sentido se informó que hoy cobrarán los que tengan DNI terminados en 5; mañana, los terminados en 6; el miércoles 21, en 7; jueves 22, en 8; y viernes 23, documentos finalizados en 9.

En el caso de la Asignación por Embarazo cobrarán hoy los que cuenten con DNI terminados en 6; mañana los de documentos terminados en 7; miércoles 21, en 8; y jueves 22, en 9.

Y en cuanto a la Asignación por Prenatal y Asignación por maternidad, hoy se pagará al último grupo (los con DNI terminados en 8 y 9).

Otros

Además desde la página oficial de la Anses se recuerda cómo se efectúa el pago de quienes poseen Asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento. En ese sentido indicaron que la primera quincena se cobrará del 8 de abril al 12 de mayo, mientras que la segunda quincena será del 23 de abril al 12 de mayo.

Asimismo las Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas podrán acceder a su mensualidad, en el caso de todas las terminaciones de DNI hasta el 12 de mayo.

Y en cuanto a los que cobran por Desempleo, los que conforman el plan 1, cobrarán de la siguiente manera: los DNI terminados en 0 y 1 el viernes 23; en 2 y 3, el lunes 26; los DNI terminados en 4 y 5, el martes 27; los terminando en 6 y 7, el miércoles 28, y los finalizados en 8 y 9, el jueves 29.

Y los del Pan 2, todas las terminaciones de DNI cobrarán del 6 al 12 de mayo.

Crecen las denuncias por estafas a través de llamadas

La Anses informó que están habilitados los canales de denuncia en su página web: www.anses.gob .ar, ante los casos de engaños con llamados telefónicos u otras prácticas en relación al IFE.

Para evitar posibles estafas y fraudes, la Anses recuerda que todos los trámites son gratuitos y no requieren la intervención de gestores ni intermediarios. No debe abonarse suma alguna de dinero para acceder al beneficio. Anses no solicita telefónicamente ni por WhatsApp datos personales de cuentas bancarias, ni claves de ningún tipo, en ningún caso. No debe entregarse a terceras personas: Clave de la Seguridad Social, DNI original o fotocopia ni ningún tipo de datos.

El beneficiario deberá corroborar que la información personal cargada en la cuenta de Mi Anses sea correcta. l