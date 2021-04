Actividad física después del Covid: aconsejan exámenes clínico y cardiológico completos

25/04/2021 - 23:33 Santiago

Si bien cada día se conocen nuevos aspectos relacionados con el proceso y las secuelas que deja el Covid-19 en las personas, está claro que las afecciones siguen presentes hasta mucho tiempo después, por lo que es importante el seguimiento médico constante.

La descompensación de un jugador profesional de fútbol en nuestro país luego de un partido puso nuevamente sobre la mesa el tema. La comunidad médica alertó sobre la importancia de un control exhaustivo antes de volver a las actividades habituales, más allá de la alta competencia.

Si esta situación se presentó en un deportista profesional, al que se le realizaron todos los estudios antes de darle el alta para regresar a la alta competencia, aquellas personas que realizan actividad física aficionada como caminatas, bicicleta, trote o algún deporte amateur, con mucha más razón deberían consultar a su médico.

Proceso

El médico cardiólogo y especialista en Medicina Deportiva, doctor Facundo Lezana, recomendó la realización de un estudio cardiológico completo, luego de transcurrido un tiempo de recibir el alta, el que dependerá de la edad del paciente y del grado de afección que tuvo.

“Lo que recomendamos es hacer una consulta médica al cardiólogo de cabecera, para que determine cuándo hacer los estudios, porque uno de los exámenes es la ergometría, y si no se está en condiciones no lo podrá hacer. La conducta es hacerse un control neumonológico, cardiológico y clínico general, para determinar cuándo volver a la actividad”, dijo el profesional.

Ahondó que, “desde el punto de vista cardiológico, siempre depende de la afección. Si ha sido leve, a los 15 días se puede consultar y puede recibir el alta; si ha sido de moderada a severa, deberá esperar un mes para recién consultar y hacerse los estudios”.

Momento

Consultado sobre aquellas personas que, luego de recibir el alta por Covid, y que se siente bien, sostuvo que también realicen la consulta antes de retomar cualquier tipo de actividad física.

“En este caso, lo que recomendamos a las personas que luego de atravesar la enfermedad se sienten bien, es que no retomen la actividad física sin el correspondiente control médico, porque no se conoce cuál es la afección que pudo haberle producido. Una persona no tiene necesariamente que sentirse grave para recién hacer la consulta. Un chico de 20 años que ha tenido síntomas cuatro días y luego estuvo 10 sin hacer nada, no puede salir a correr de golpe. No en todos se da la afección. Y siempre se debe volver a la actividad de menor a mayor en la intensidad”, amplió el doctor Lezana.

Indicó que de los estudios que se realizan, “es la ergometría la que mandará en qué grado se debe retomar la actividad, ya que de acuerdo con la exigencia que se tenga y a lo que el paciente alcance, se determinará qué tipo de actividad se puede volver a hacer”.

Las afecciones más comunes al corazón

Las afecciones más comunes al corazón

El doctor Facundo Lezana refirió que “las afecciones al corazón más frecuentes que se vieron en pacientes que tuvieron Covid fueron la pericarditis, el derrame pericárdico y el deterioro de la función de bomba del corazón, que es el daño de la función ventricular”.

“Esos son los tres deterioros que afectó el Covid a nivel cardiaco. No se han visto arritmias, agrandamiento ni engrosamiento del corazón”, puntualizó.

Añadió que precisamente, “esas son las afecciones que se buscan en un paciente” que ha sufrido esta enfermedad.

“También se tiene en cuenta que la forma aguda del Covid tiene un efecto protrombótico, lo que significa que la enfermedad puede producir un impacto en la forma aguda, porque forman coágulos en el corazón”, añadió el profesional.

Según entidades médicas, en los deportistas son bajos los riesgos de complicaciones al contraer Covid-19

“Los deportistas poseen el mismo riesgo de contraer la enfermedad que la población general, pero con un riesgo bajo de complicaciones. Estas últimas consisten en el desarrollo de una respuesta inflamatoria exagerada con daño pulmonar, miocárdico y manifestaciones tromboembólicas. Debido a la compleja fisiopatología que trae aparejada esta infección, no debemos obviar la posibilidad de desarrollar otros cuadros tales como trastornos de la coagulación, trombosis venosa y eventual tromboembolismo pulmonar, más allá de las potenciales complicaciones miocárdicas”, dieron a conocer autoridades de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) junto a la Federación Cardiológica Argentina (FCA) a través de un comunicado publicado en octubre.

Según ambas entidades, estudios en deportistas con resonancia magnética nuclear cardíaca (RMNC) han evidenciado inflamación del miocardio después de la recuperación del Covid-19 también en pacientes asintomáticos y levemente sintomáticos.

“Estos estudios incluyeron deportistas con una media de edad de 19 años, previamente infectados por Covid-19 con síntomas leves a moderados, evidenciando por RMNC señal T2 elevada (edema) y realce tardío con gadolinio (fibrosis), compatible con miocarditis según los Criterios de Lake Louise actualizados, la presencia de miocarditis e injuria miocárdica en un 15% y 30,8%, respectivamente”, sostienen desde la SAC y la FCA.