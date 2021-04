“Sentido del humor, bondad, integridad y honestidad”

26/04/2021 - 21:42 Santiago

PABLO ANDRÉS BERRA,

SANTIAGUEÑO RADICADO EN GERHARDSVILLE

¿Cuáles son los rasgos que caracterizan el ser santiagueño?

Creo que las principales características del santiagueño es principalmente su gran sentido del humor, además de su bondad, integridad y honestidad. En general no habla entre líneas, es directo y luchador, características estas últimas que, me parece, se ven más claro en el hombre del interior de Santiago y en las mujeres santiagueñas en general. Además es solidario, siempre dispuesto a tender una mano.

¿Cómo es el santiagueño en la adversidad?

Diferencio al santiagueño que vive en Santiago y al que vive en otro lugar. El que vive en Santiago tiene un mayor número de adversidades, factores económicos, políticos, climáticos que influyen en su manera de ser para enfrentar, o no, las adversidades. Pero el santiagueño que emigra es diferente, jamás se rinde, es emprendedor y la pelea hasta las últimas consecuencias y logra salir de las situaciones adversas que atraviesa. Lo he visto muchísimas veces. Es muy cierto eso de que “nadie es profeta en su tierra”, el santiagueño que se va, se adapta rápidamente, se conecta enseguida con el nuevo entorno, se hace querer en cualquier lugar por su sentido del humor, es amigable, quizás toma las adversidades como algo que simplemente suceden, no lo sobredimensiona como lo haría otra persona. Supongo que porque viene de una tierra sufrida, con condiciones climáticas extremas, o sequias, inundaciones, injusticias sociales, etc. por eso está adaptado para salir airoso de las adversidades. No es común encontrar a un santiagueño que se rinda y en el peor de los casos, siempre habrá otro santiagueño que lo ayudara a salir aunque ni lo conozca.

Insisto en la capacidad del santiagueñoo de mantener el sentido del humor a pesar de todo. Ver el lado positivo de las cosas es una capacidad importante para poder enfrentar situaciones, es mantener una actitud positiva en un momento de crisis para adaptarse a la vida.

¿Cómo es en momentos de felicidad?

El santiagueño es alegre siempre. Cualquier excusa es buena para juntarse y celebrar, ni importa en que situación económica este atravesando, hace fiestas con lo mínimo, es feliz con poco. En cada familia santiagueña siempre hay uno que cante o baile o sepa tocar la guitarra. Hasta los funerales son festivos. Es un pueblo modesto y alegre, con mucha energía, lo refleja la música. l