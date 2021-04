26/04/2021 - 21:56 Santiago

DIEGO CARABAJAL, MÚSICO RADICADO EN HEIDENHEIM, ALEMANIA

¿Cuáles son los rasgos que caracterizan el ser santiagueño?

Los rasgos que caracterizan a los santiagueños es la amabilidad, calidez y, sobre todo, la humildad.

¿Cómo es el santiagueño en la adversidad?

Yo hablo a partir de mi caso y el de muchos amigos, en la adversidad, somos de aferrarnos a lo poco que tenemos de esperanza. En una situación límite o adversa, generalmente acudimos emocional y positivamente a las cosas que nos hace bien y seguir adelante.

¿Cómo es en momentos de felicidad?

Somos personas sencillas y damos todo. No importa si para mañana no hay para comer o nos quedamos sin un peso, pero lo importante es que en ese momento nosotros disfrutemos y pasemos bien en familia y con amigos. Pasar momentos de felicidad con los seres queridos no tiene no tiene precio para el santiagueño. l