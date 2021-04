“En nosotros conviven y evolucionan diferentes identidades. La “santiagueñidad” no se trata de “ser” sino de “estar”

26/04/2021 - 21:59 Santiago

OSCAR SORIA, PERIODISTA RADICADO EN N. YORK

¿Cuáles son los rasgos que caracterizan el ser santiagueño?

Es imposible definir al “ser” santiagueño porque en nosotros conviven y evolucionan diferentes identidades. En mi opinión, la “santiagueñidad” no se trata de “ser” sino de “estar”. En lo personal, y como tantos cientos de miles de comprovincianos, mi santiagueñidad se da en el vivir fuera del pago y en sus contradicciones: es desencuentro y retorno, es añoranza y olvido, es referencia de mis orígenes y periferia en mi presente, y eso al mismo tiempo me hace “periférico” en la vida de mi familia y mis amigos, separados en más de 7 mil kilómetros de distancia y al mismo tiempo en constante contacto por WhatsApp. Los rasgos que arbitrariamente relaciono con mi santiagueñidad se dan en esa necesidad de encontrarse y celebrar colectivamente, en esa capacidad de reírnos de nosotros mismos, en fundir nuestras voces y nuestras palmas para cantar alguna chacarera.

¿Cómo es el santiagueño en la adversidad?

Irse de Santiago es despedirse de la adversidad conocida y abrirse a la adversidad foránea, en tierra foránea. Yo me fui hace ya más de veinte años, y estando en contacto con los “residentes santiagueños”, sea en Europa o Estados Unidos, diría que vivimos constantemente un triple desafío: perdemos nuestro “lugar”, entramos en el ámbito de una lengua extranjera y nos encontramos rodeados de gente cuyos códigos sociales son diferentes, o incluso ofensivos, respecto de los nuestros. Entonces, hacemos lo que hacen muchos migrantes: encontrarnos para cocinar, cantar, bailar o simplemente hablar en tonada santiagueña, casi en un código de complicidad. El chipaco, las tortillas o las empanadas no nos salen con el mismo sabor, pero eso no importa: hacer juntos “nuestra propia versión de Santiago” nos baja a tierra, y funciona en muchos casos como una estrategia de resiliencia ante a la soledad de los desafíos personales y profesionales que viven aquellos que han decidido vivir fuera de su lugar de origen.

¿Cómo es en momentos de felicidad?

En lo personal, mi condición de migrante reforzó mi santiagueñidad. Se torna verdad ese dicho de que nadie se reconoce en su identidad local hasta que no se enfrenta a la del otro. En esa confrontación con lo diferente se aviva ese sentido de pertenencia que tal vez no estaba tan presente, recuperamos tradiciones o costumbres que antes no valoraba. En ese complicado conflicto personal no resuelto, me enorgullecen los logros de mis comprovincianos en el exterior, porque si Santiago del Estero cuenta con 27 departamentos, los que nos “fuimos” somos algo así como ese “departamento 28”, con más de medio millón de santiagueños itinerantes desafiando las exageraciones y estereotipos de nuestro amor a la siesta, con esfuerzo y con trabajo, sin intimidarse a las luces de ninguna ciudad... porque como dicen Los Hermanos Ábalos en “Casas más, casas menos”: “Buenos Aires, tierra hermosa / Nueva York, grandioso pago / Casas más, casas menos / Igualito a mi Santiago”. l