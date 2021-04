26/04/2021 - 22:01 Santiago

JORGE BAUMANN, PROF. DE E. FÍSICA EN ESPAÑA

¿Cuáles son los rasgos que caracterizan el ser santiagueño?

Podría decir que el apego a su tierra, aquella frase de “Santiago no tiene riendas pero sujeta” hace honor a esta cuestión. Mi esposa a veces me dice que yo no he terminado de irme de Santiago y llevamos ya, 30 años por estos pagos. También están la familia, los amigos y el folklore. Refiriéndome al folklore y teniendo en cuenta que como profesor de secundaria he intentado siempre divulgar nuestras costumbres allí por donde he andado, Marruecos, Andorra y España, los compañeros de profesión alguna vez comentaron que ellos a veces extrañaban esa sensación de pertenencia que tenemos nosotros sobre nuestras costumbres y tradiciones. Creo que eso nos identifica.

¿Cómo es el santiagueño en la adversidad?

Llevo muchos años por aquí, el contacto con mis paisanos no ha sido frecuente y no me permite ser objetivo en mi apreciación. Teniendo en cuenta la adversidad las experiencias vividas con personas que conocí aquí, no pudieron adaptarse a su nueva situación y terminaron volviendo a Santiago porque extrañaban.

¿Cómo es en momentos de felicidad?

Con respecto a la felicidad, y siempre desde mi posición subjetiva, las veces que volví a Santiago a visitar la familia veía en la gente un halo de tristeza (me imagino causada por la situación económica en general) pero que enseguida cambiaba cuando me encontraba con ellos o me reunía con los amigos. Ahora, lo que yo preguntaría es si somos felices los santiagueños, porque aquí entran muchas variables. Yo soy feliz por ejemplo, a pesar de estar lejos de mis amigos, la familia, de que ha fallecido hace unos meses mi madre, etc. Tengo una familia, he podido formarme y desarrollar mi profesión, he conocido otras gentes y otros países, lo que además te da otra visión de la vida. Pero también soy feliz comiendo un asado o unas empanadas con mi familia y los amigos. Las variables son muchas y a veces se necesita muy poco para ser feliz. Lo puede ser el campesino en su ranchito en medio del monte. l