Padres de chicos con el trastorno del espectro autista destacan beneficios de la presencialidad

26/04/2021 - 23:11 Santiago

Después de un año lectivo desde la virtualidad, obligada mundialmente por la pandemia, los niños y jóvenes con trastorno del espectro autista (TEA) también volvieron este año a las aulas, con todos los recaudos que la situación de pandemia amerita. Sin embargo, el alto porcentaje de contagio de Covid-19 en la provincia genera una ola de comentarios sobre un posible retorno a la virtualidad.

Esto preocupa a los padres de estos chicos con autismo, que destacan lo beneficioso que resultó para este grupo de alumnos el retorno al aula, al contacto físico con sus pares y los aprendizajes en relación directa con sus docentes.

Realidad

Ante esto, piden a la población ser conscientes y adoptar todas las medidas de prevención a fin de bajar los niveles de amenazas de suspensión de más actividades, situación que angustia a toda la comunidad.

“Tenemos temor de que vuelvan a suspender las clases presenciales. Fue ese uno de los motivos por lo que nosotros no hicimos actos del 2 de abril, en el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, para evitar aglomeración de gente, cuidarnos y no poner en riesgo a nadie. No quisimos ser causantes de las suspensiones de las clases, porque será un gran retroceso para nuestros chicos”, sostuvo Patricia Zírpolo, referente de Santiago Azul TEA, institución que reúne a padres de chicos con el trastorno del espectro autista de toda la provincia.

Informados

Sobre sus conocimientos, Patricia reconoció que los chicos están al tanto de la situación mundial, y por nada quisieran que las clases se suspendan.

“Todos ellos están al tanto de lo que ocurre y no quieren volver a la virtualidad. Ellos volvieron a la presencialidad en sus escuelas, en sus centros terapéuticos, a sus actividades recreativas que son tan importantes y eso fue muy beneficioso para ellos. No vamos a generalizar porque el espectro es muy amplio, pero la mayoría la tiene mucho más clara a la situación que cualquier adulto. Ellos se cuidan mucho, no se sacan sus barbijos, saben que el contacto con el otro debe ser a distancia, se higienizan sus manos a toda hora, porque realmente no quieren volver al encierro”, ahondó la titular de Santiago Azul TEA.

“Son muy conscientes de lo que sucede y se cuidan más que muchos otros”

Los jóvenes con TEA son quienes muchas veces le “refrescan” la memoria a los demás, en cuanto a los cuidados que se deben tener en este tiempo.

“Ellos no quieren actividades por Zoom porque se complican más. Ellos prefieren la presencialidad y por eso se cuidan un montón. Ellos mismos nos dicen que se sienten felices por el contacto con sus compañeros y nos enseñan en todo momento cómo nos debemos cuidar. Son muy conscientes de lo que sucede y se cuidan más que muchos otros”, expresó Patricia Zírpolo. l