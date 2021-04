Tarjeta Sol y BSE repartieron 375 mil pesos en premios

26/04/2021 - 23:30 Santiago

Tarjeta Sol realizó ayer un nuevo sorteo mensual, para beneficiar a diez de sus clientes con un premio de 25.000 pesos, que duplican aquellos que tienen un préstamo en Banco Santiago del Estero (BSE).

En esta oportunidad, resultaron ganadores usuarios de la tarjeta de esta provincia, y de las provincias de Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, y cinco de ellos duplicaron el premio, por lo que recibirán la suma de 50.000 pesos.

De esta manera, Tarjeta Sol y BSE repartieron 375.000 para el disfrute de sus usuarios.

El sorteo se realizó ayer en presencia de las contadoras Cecilia Echegaray y Claudia Gelid, coordinadora general de Tarjeta Sol y gerente comercial del BSE, respectivamente, y la supervisión del escribano Luis Karam (h).

Nómina de ganadores

Estos fueron los ganadores del sorteo mensual:

Walter Roberto Sández, del barrio Tarapaya de la Capital, beneficiario de la Anses (duplicó); Ángel Fidel Barraza, jubilado del barrio Nicolás Avellaneda de la ciudad de Yerba Buena, Tucumán (duplicó); Antonia Merida, jubilada de Valle Viejo, Catamarca (no duplicó); Alberto D. Salaberon, jubilado del barrio Mariano Moreno de Jujuy (duplicó); Luis Eusebio Méndez, jubilado del barrio Islas Malvinas de Palpalá, Jujuy (duplicó).

Víctor Isac Luna, pasivo de la localidad de El Balde, Santiago del Estero (no duplicó); María Marqueza Moya, del barrio San Francisco, de San Fernando del Valle de Catamarca (no duplicó); Esther Carmen Díaz, jubilada del barrio Solidaridad, de Salta (no duplicó); José Justo Ruiz, jubilado de Colonia El Simbolar, Santiago del Estero (no duplicó); Gonzalo Hernán Figueroa, pasivo del barrio Sarmiento de la ciudad Capital (duplicó).l