Mañana inicia la vacunación a personas de 18 a 59 años con factores de riesgo

Mañana se realizará la primera jornada masiva de vacunación contra COVID 19 con primera dosis, destinado a las personas de 18 a 59 años con factores de riesgo, con turno programado, en 7 centros de vacunación de Capital y La Banda. El operativo continuará en estas ciudades el viernes 30.

Desde hace más de un mes, este grupo estaba vacunándose en hospitales y centros de salud. Con la llegada de mayor cantidad dosis, se organizaron operativos en los que se vacunará al primer grupo con factores de riesgo priorizados.

En esta primera etapa, se vacunarán a personas de 18 a 59 años con factores de riesgo residentes en ciudad Capital y La Banda que se registraron en la página del Ministerio de Salud hasta el 21 de abril pasado y que presentan las siguientes condiciones de riesgo:

• Personas de 18 a 59 años registradas con 2 o más factores de riesgo.

• Personas de 18 a 59 años registradas con 1 Factor de Riesgo que sea diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular y personas trasplantadas.

Las personas que se registraron antes del 21 de abril, deben consultar en la página https://vacunarse.sde.gob.ar/ con su DNI el turno (día y lugar de vacunación que te corresponde).

La información del turno no se enviará por mail o teléfono, sino que estará disponible en la página https://vacunarse.sde.gob.ar/

Los centros de vacunación serán: en Capital: Clubes Independiente, Nicolás Avellaneda, Almirante Brown, Dorrego, Veteranos de 8 a 15,30 horas y en La Banda: Clubes Tiro Federal y Centro Recreativo de 8 a 13 horas.

Las personas con factores de riesgo que no se registraron en la página del Ministerio de Salud hasta el 21 de abril o que no pertenecen a los grupos de riesgo (diabetes, obesidad o enfermedad cardiovascular) que se vacunarán en esta primera etapa, o que pertenecen a este grupo pero no se encuentran en la aplicación VACUNARSE con turno programado, ingresarán en la próxima jornada de vacunación que se anunciará próximamente.

Las personas que asistan a vacunarse deberán hacerlo con su DNI. En el centro de vacunación firmarán una declaración jurada donde constará la información del factor de riesgo que tienes para vacunarse contra COVID-19.

En caso de no poder asistir al turno programado, las personas podrán reprogramar su turno en la aplicación https://vacunarse.sde.gob.ar/ con tu DNI y clickear en REPROGRAMAR. Es importante continuar con la medicación de siempre y no suspenderla el día de la vacunación.

Por otro lado, continúa la vacunación a mayores de 60 años en el interior de la provincia.