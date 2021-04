Recomiendan a los adultos mayores una alimentación saludable para enfrentar el Covid

29/04/2021 - 02:19 Santiago

Mantenerse hidratado, consumir frutas y verduras de estación, alimentos con proteínas y un número equilibrado de comidas y líquidos para reforzar el sistema inmunitario son algunos de los consejos que brindan los expertos para que los adultos mayores enfrenten de mejor forma la segunda ola de coronavirus.

‘Hay gente mayor a los 60 años que se preocupa y acude a la consulta la lograr una alimentación saludable para fortalecer el sistema inmunológico, pero sobre todo también por su masa muscular, porque al estar sin actividad física, que antes lo hacían desde los Centros de Jubilados y en época de pandemia se suspendieron, esta situación se complica’, expresó la Lic. Raquel Carranza, especialista en Nutrición, sobre la situación actual de muchos santiagueños

‘Mantener una alimentación saludable en los adultos mayores es imprescindible para fomentar un buen estado de salud y nutrición, para fortalecer el sistema de defensa del organismo, mejorar la absorción de nutrientes y aportar la energía acorde a sus necesidades.

Es clave hacer énfasis en la calidad y cantidad de macro y micronutrientes en esta etapa, como así también en las formas de preparación y presentación de los alimentos, a fin de presentar alta comensalidad, debido a que es un rango etario que suele presentar elevada prevalencia de mala absorción de nutrientes, alteración en la masticación, a veces poco apetito, además déficit de enzimas digestivas que le hacen presentar intolerancia a ciertos alimentos’, indicó la licenciada sobre los motivos por los cuales se hace imprescindible la buena alimentación.

En este contexto, entre las principales recomendaciones, Carranza, destacó la hidratación.

‘Beber de 8 a 10 vasos de agua al día, sin esperar a tener sed. Estos líquidos pueden vehiculizarse principalmente a partir de agua, pudiendo contribuir al aporte de líquidos, pero no reemplazar al agua. También preparaciones como sopas, limonadas, jugo de arándanos, infusiones, licuados de frutas crudas o cocidas”, aconsejó.

De qué manera se pueden consumir las frutas

Elegir frutas y verduras de estación será siempre lo ideal ya que son de mejor calidad y más económicas.

“En lo posible se recomienda variar los colores para contribuir con la variedad de micronutrientes”, indicó la licencia Raquel Carranza.

Y para aportar minerales y vitaminas recomendó: “Consumir frutas en lo posible frescas enteras (cuando no exista problema de masticación o digestión) o bien en preparaciones como licuados, helados caseros (a base de fruta), frutas ralladas o en papillas, gelatina con fruta, compota, fruta al horno, ensaladas de frutas, etc. Se aconseja diariamente consumir cítricos enteros o en caso de deficiente digestión elegir solo la pulpa sin la celulosa que recubre- o agregar jugo de limón a las comidas”.

Ideas para preparar platos exclusivos de verduras

Respecto del consumo de verduras en este particular momento sanitario, la Lic. Carranza recomendó “incluir diariamente variedad en colores y textura de verduras en budines, suflé, grilladas, salteadas, sopas, ensaladas, croquetas, tortillas, salsas, puré, rellenos, etc.”.

En ese contexto aconsejó ‘elegir verduras de hoja verde tales como acelga, espinaca, rúcula, brócoli, hojas de remolacha, por su contenido en vitamina A y C, cocinarlas al vapor para preservar nutrientes y/o utilizar el caldo de cocción de las verduras para no desaprovechar riqueza de micronutrientes. También se recomienda controlar los tiempos de cocción para no aumentar la pérdida de nutrientes’, sostuvo la profesional.