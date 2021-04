Cuáles son las vacunas que debe colocarse una embarazada

29/04/2021 - 02:29 Santiago

El Dr. Néstor Cioccolani, profesor adjunto de la Cátedra de Clínica Obstétrica de la carrera de Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, informó cuáles son las vacunas que se debe colocar una embarazada.

“Nuestro objetivo como personal de salud que asiste a embarazadas en el control prenatal, es que las mismas logren llegar al momento del parto con todas las vacunas del calendario al día”, indicó el médico de la Facultad de Medicina y resaltó que “estas vacunas que se indican forman parte de las recomendadas por el Ministerio de Salud de la Nación y de Santiago del Estero. Son buenas, seguras y eficaces”.

Dosis

Con relación a las necesarias durante el período de embarazo explicó que son: “la vacuna Antigripal a virus inactivo contra el virus de la influenza A y B; la Antitetánica, se recomienda la triple bacteriana acelular, que protege contra difteria, tétanos y tos convulsa; y la vacuna contra la Hepatits B”.

En tanto, subrayó que “la vacuna Covid 19 aún no forma parte del calendario de vacunación y que no está indicada en la población de embarazadas. No se dispone de evidencia para que los médicos la puedan indicar”.

Detalle

Cioccolani afirmó que en nuestro país “la vacunación es un derecho” y que “todas las vacunas son gratuitas” y que “en la Argentina se logró reducir a un 87% el tétano neonatal a partir de las campañas de vacunación”.