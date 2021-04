Miguel Aurelís: “Es la primera vez en la historia que el empresario del transporte hace un paro”

30/04/2021 - 02:13 Santiago

Empresarios del transporte de pasajeros en Santiago del Estero comenzaron hoy con el lockout (paro empresarial) que se extenderá hasta este domingo a la medianoche, por el reclamo de mayores subsidios por parte de Nación. Miguel Aurelís, titular de una empresa de colectivos, también denunció una discriminación hacia al interior en la distribución de subsidios en beneficio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Sigue firme el paro, se ha comunicado el subsecretario de Trabajo (Walter Assef), hemos conversado sobre la situación del transporte de la provincia, la gente de UTA también nos habló”, comentó Aurelís a EL LIBERAL . Y expuso que en la actualidad, las empresas no llegan con los números.

La medida perjudicará a miles de santiagueños que a diario utilizan el transporte, no sólo el urbano, sino el interurbano, desde colectivos hasta combis.

Manifestó que la gente de UTA entiende la crítica situación y que ellos también “ven peligrar” las fuentes de trabajo. “No se puede pagar obra social, la cuota sindical”, ilustró.

Precisó que desde hoy y hasta el domingo pararán todas las líneas provinciales y municipales: “Son más de 60 empresas”.

“Estamos al límite. Es la primera vez en la historia que el empresario del transporte hace el paro: no tenemos recursos y están en peligro muchas fuentes de trabajo”.

“El lunes veremos qué pasa, producimos el paro, un lockout empresarial para que la gente tome conciencia de cuál es la situación de las empresas, no se soporta más, por qué hemos llegado a esta situación, que no es de la noche a la mañana, sino que hay cada vez más recortes de subsidios” expuso. Y cuestionó que “la gente de Buenos Aires cobra cinco veces más; se ha dado aumento a UTA, pero para eso dieron un subsidio a la CABA, pero no para el interior del país”.

Reiteró que el gobernador Gerardo Zamora intervino en su momento y que se logró que Nación aumentara los subsidios, pero hoy este aporte es insuficiente.

Crisis: “La situación es crítica en todo el país”

El transportista también manifestó que la situación no solo es crítica en Santiago del Estero sino en todo el país. “Chaco se encuentra en estado de alerta”, expuso.

“Este lockout ya está en conocimiento de todo el país, porque la noticia se difundió a nivel nacional, ya nos hablaron de otras cámaras del país. A partir del lunes quedamos a la espera de alguna reacción de las autoridades de Nación o algún viso de solución”, dijo.

Aurelís agregó que Santiago es la única provincia que cumple al pie de la letra, todo lo que establece el protocolo, “que la gente no vaya parada. Lo cumplimos al pie de la letra y eso eleva costos, porque sólo con asientos completos no cubrimos el costo”.