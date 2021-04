“Esta es una herramienta más, pero más que nunca debemos cuidarnos para cuidar al otro”

30/04/2021 - 02:27 Santiago

El Ministerio de Salud de la provincia concretó ayer la primera jornada de vacunación contra Covid-19 a personas de 18 a 59 años con factores de riesgo, residentes de la ciudad Capital y de La Banda que estaban registradas hasta el 21 de abril.

Respaldando este proceso, estuvieron en uno de los centros habilitados la directora de APS, Dra. Martha Tarchini, la jefa del Programa de Inmunizaciones, Dra. Florencia Coronel, el director de Salud Comunitaria, Lic. Ramiro Banco y el supervisor de APS, Gonzalo Terán, en representación del Ministerio de Salud de la provincia.

Precisamente, la doctora Tarchini destacó la importancia de esta campaña, y tras asegurar que “la vacuna es una herramienta más”, acentuó la necesidad de mantener las medidas de seguridad, porque en el actual momento de la pandemia, con la segunda ola de contagios en su momento más crítico, “debemos cuidarnos para cuidar a los demás”.

“Esta es una herramienta más, volvemos a insistir en los cuidados y en la prevención. Hoy más que nunca debemos cuidarnos para cuidar al otro”, enfatizó la profesional.

Proceso

“Esto es un proceso que estamos transitando desde el mes de febrero para hacerlo de forma masiva para todas las personas que tienen factores de riesgo. Pedimos paciencia para aquellos que están inscriptos y están esperando su turno; si no les toca este jueves y viernes, seguramente continuaremos la semana siguiente con las demás personas con factores de riesgo”, destacó la doctora Tarchini.

Recordó que en esta primera etapa se vacunarán a personas con dos factores de riesgo, y a aquellas que tengan uno solo, que sea diabetes, obesidad o enfermedad cardiovascular, y que se hayan registrado hasta el 21 de abril por la página web del Ministerio de Salud”.

Ordenamiento

La Dra. Tarchini hizo hincapié en que la vacunación se está desarrollando “en forma ordenada y sin inconvenientes, se controla con padrón en el ingreso y los vacunados deben firmar una declaración jurada”.

Asimismo, se refirió a que “se prioriza a esas personas que tienen más de dos factores de riesgo y además las que tengan un factor de riesgo como diabetes, obesidad e hipertensión arterial”.

“Para aquellos que aún no tienen su turno asignado, se reprogramarán para la próxima semana; asimismo, las personas con otros factores de riesgo se programarán a la brevedad”, adelantó.

Para finalizar, la Dra. Tarchini informó que “ayer (por el miércoles) vacunamos en la zona rural del departamento Capital a mayores de 60 años, hoy (por ayer) vacunamos a la misma franja etaria en zona rural Banda y en 18 localidades del interior. Además de los siete clubes entre ciudad Capital y La Banda para personas de 18 a 59 años con factores de riesgo”.

Son siete los centros que fueron habilitados

El Ministerio de Salud de la provincia dio a conocer que ayer se desarrolló la primera jornada masiva de vacunación contra Covid-19 con primera dosis, destinada a las personas de 18 a 59 años con factores de riesgo, con turno programado, en 7 centros de vacunación de Capital y La Banda, operativo que continuará hoy.

Desde hace más de un mes, este grupo estaba vacunándose en hospitales y centros de salud. Con la llegada de mayor cantidad de dosis, se organizaron operativos en los que se vacuna al primer grupo con factores de riesgo priorizados.

En esta primera etapa, se vacuna a personas que se registraron en la página del Ministerio de Salud hasta el 21 de abril pasado y que presentan dos o más factores de riesgo, y con un factor de riesgo que sea diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular y personas trasplantadas.

Las personas que se registraron antes del 21 de abril, deben consultar en la página https://vacunarse.sde.gob.ar/ con su DNI el turno (día y lugar de vacunación que te corresponde), ya que esta información no se enviará por mail o teléfono.

Los centros de vacunación son: en Capital, clubes Independiente, Nicolás Avellaneda, Almirante Brown, Dorrego, Veteranos, de 8 a 15.30, y en La Banda, clubes Tiro Federal y Centro Recreativo, de 8 a 13.

Las personas con factores de riesgo que no se registraron en la página del Ministerio de Salud hasta el 21 de abril o que no pertenecen a los grupos de riesgo (diabetes, obesidad o enfermedad cardiovascular) que se vacunarán en esta primera etapa, o que pertenecen a este grupo, pero no se encuentran en la aplicación Vacunarse con turno programado, ingresarán en la próxima jornada que se anunciará próximamente.

Requisitos

Las personas que asistan a vacunarse deberán hacerlo con su DNI. En el centro de vacunación firmarán una declaración jurada donde constará la información del factor de riesgo que tienen para vacunarse contra Covid-19.

En caso de no poder asistir al turno programado, las personas podrán reprogramar su turno en la aplicación https://vacu narse.sde.gob.ar/ con tu DNI y clickear en Reprogramar. Es importante continuar con la medicación de siempre y no suspenderla el día de la vacunación.

Por otro lado, Salud recordó que continúa la vacunación a mayores de 60 años en el interior de la provincia.