Bajo fuerte protocolo, Mailín prepara su festividad religiosa

11/05/2021 - 23:03 Santiago

VILLA MAILÍN. Avellanada (C) El paisaje de la histórica localidad no es el mismo que hace dos años. De haber sido un año “normal”, esta semana otro sería el movimiento. Las calles están desoladas. Los terrenos y veredas que se acondicionaban para ser alquilados a vendedores y peregrinos, lucen hoy desiertos. La calle principal que conduce al santuario, no está atiborrada de puestos de ventas que llegaban una semana antes para ganar el mejor lugar. Las familias mailineras no se preparan con su mejor producción de cabritos, lechones y comidas regionales, tan solicitadas por los visitantes.

Lo único que se mantiene firme es la fe inquebrantable en el “Cristo Forastero”. Es por ello que miles de personas siguen a través de las redes sociales del santuario, las misas de la novena, y lo harán también con las actividades centrales.

Este año, contrario al anterior en la que solo estaban sacerdotes y un grupo reducido de personas que no superaban las diez, podrá haber presencia en las celebraciones, pero respetando el protocolo aprobado de solo el 30% de la ocupación disponible del lugar, y solo destinada a parte de los pobladores de la Villa.

El comisionado municipal Javier González hace hincapié en esta situación, y solicita no concurrir a los peregrinos sin residencia en esta localidad, ya que no se permitirá el ingreso los días centrales. Sí pueden hacerlo durante cualquier día del año.

“Sorprendido por otro año que nos toca vivir de esta manera la fiesta de nuestro Señor de los Milagros de Mailín. El año pasado tampoco se ha podido realizar con presencia de fieles, y ahora nos toca nuevamente por esta maldita pandemia que estamos atravesando a nivel mundial. La verdad que como mailinero, devoto, nacido y criado en Mailín, me duele mucho y siento mucho por esas familias y esos peregrinos que son devotos y que no pueden venir a visitar a nuestro Santo por alguna promesa o alguna deuda que tienen con nuestro Señor de los Milagros. Lo siento en lo más profundo de mi corazón no poder recibirlos como años anteriores”, expresó emocionado.

Con pocos fieles, el templo lucirá las remodelaciones

El comisionado González agradeció al superior gobierno de la provincia el aporte importante para la remodelación del santuario.

“Hay que destacar la presencia del Estado provincial en cada una de las festividades; y este año en este parate de la pandemia, se pudo remodelar el santuario que quedó hermoso. También es importante mencionar el trabajo y el aporte de rectoría del santuario y del obispado de Santiago del Estero que han trabajado arduamente para embellecer la casa de nuestro patrono” puntualizó.

El funcionario adelantó que se está organizando con el rector del santuario y coordinando con el personal policial y sanitario, para descentralizar a las personas para que no se produzcan aglomeraciones.

“Se ha establecido el protocolo y controles para que la gente que no reside en Mailín no ingrese. Pedimos por favor que no vengan. Lo pedimos con un dolor en el alma, lo que más queremos es que vengan, pero hay que respetar el aspecto sanitario y cuidarnos entre todos. Aquí está en juego la salud de las personas. Entendemos la devoción y que se sienten angustiado de no poder venir, pero cualquier otro día del año el santuario está abierto”, insistió el comisionado municipal.