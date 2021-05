Verónica Gómez, una joven que se abre paso con el oficio de “tirero”

11/05/2021 - 23:18 Santiago

El oficio del “tirero”, ese personaje que cada siesta recorre las calles de la ciudad portando en su bicicleta un gran canasto, vendiendo sus clásicas golosinas, con el “tiro” y el “chupaganso” como vedetes, encontró en Santiago un exponente femenino que pone lo mejor de sí para sostener una tradición familiar.

Verónica Gómez, tiene 20 años y es nieta, hija y hermana de “tireros”, y hoy sigue el oficio entregando además de sus golosinas, un gran ejemplo de vida.

“Empecé por necesidad. He ido y le pregunté a mi padrino que hace el ‘tiro’ y el ‘chupaganso’, y le he dicho si me daba la posibilidad de salir a vender. Y me ha dicho que estaba bien, que si me animaba lo hiciera”, confesó Verónica en una entrevista con Noticiero 7.

Comentó con satisfacción que “es lindo ver la alegría de los chicos que salen a la calle, me miran y dicen: ‘el tirero... el tirero...’”.

Sobre el linaje “tirero” de su familia, comentó que el oficio tiene varias generaciones desde su abuelo, continuada por su tío, su hermano, entre otros, y aseguró que se decidió a seguir con la tradición familiar “porque es un trabajo digno”.

“Salgo desde la una del mediodía hasta las seis de la tarde, más o menos. Son muchas horas de andar en bicicleta. Recorro los barrios 750, Vinalar, Solís, Campo Contreras, toda esta zona”, relató.

Dijo que como toda actividad comercial, hay días en que las cosas salen bien y otros, no tanto.

Consultada sobre las reacciones que despierta en la gente a su paso, contó: “Me ha pasado que voy ‘pitiando’ y las chicas me miran, diciendo ‘uy, una chica vendiendo’, y es lindo que te digan así. Hubo mucha gente que me ha felicitado por ser mujer y animarme a salir a vender”.

“Es un oficio que tradicionalmente era de hombres. Pero yo dije que me animaba y salí a vender. La gente se sorprende al ver una mujer ‘tirera’, y ya soy la tercera en la línea de generación”, reflexionó.

Sobre lo que la incentiva cada día a tomar su bicicleta, cargar las golosinas y salir a vender, dijo con orgullo: “Me motiva mi hijo, poder terminar mi casa, y seguir adelante. Mi gran motivación es levantarme, ver a mi hijo, ir a trabajar por él. Decir: hoy no tengo, voy a trabajar; mañana voy a tener. Todo para su bienestar. Cuando no va bien es algo triste, porque llegas y no tienes. Te da una mala sensación no poder tener para tu hijo... Pero no me voy a quedar nunca. Es un ser humano que necesita y tienes que buscar como sea”.

Por último, dejó como mensaje a las jóvenes como ella, que “hay trabajo, hay que buscar y salir adelante de una u otra forma”.