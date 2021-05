En el Cepsi celebraron el Día Internacional de la Enfermería, y el Día Nacional del Fonoaudiólogo

12/05/2021 - 15:51 Santiago

En el Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) se llevó a cabo un acto en conmemoración por el Día Internacional de la Enfermería y el Día Nacional del Fonoaudiólogo.

Se realizó con la participación del subsecretario de Salud, Dr. Cesar Monti; directora Ejecutiva del Cepsi, CPN. Liliana Romero; directora Médica Adjunta, Dra. María Eugenia Gauna; directora Administrativa, Dra. Daniela Vaca Japaze; coordinadora del Servicio de Enfermería, Carina Sayago y la Lic. en Fonoaudiología, María José Noble.

Además, de manera virtual, estuvieron acompañando autoridades de la Universidad Nacional, la Universidad Católica de Santiago del Estero y, reconocidos profesionales de la provincia.

En primera instancia, la Licenciada en Fonoaudiología, María José Noble remarcó: “Es muy significativo compartir nuestro día, porque estamos convencidos que juntos se trabaja mejor en beneficio de nuestros queridos niños”.

Seguidamente, la coordinadora del Servicio de Enfermería, Carina Sayago señaló: “Hoy es un día de mucho significado para la humanidad en el contexto actual, pero en realidad no es solo en este contexto. Si miramos la historia encontraremos que, permanentemente, la enfermería en su conjunto guarda íntima relación con todos los actores sociales en cada uno de nuestros procesos vitales, en nuestro momentos de mayor felicidad o aquellos de insuperable desazón e irremediable tristeza como el fin de la vida. Es justo decir entonces que es la enfermería una profesión tan invaluable e imprescindible para todos los sistemas sanitarios”.

A continuación, la Directora Ejecutiva del CePSi, CPN. Liliana Romero, expresó su agradecimiento a las fonoaudiólogas: “Habría que comenzar con un gracias por todo lo que hacen por los niños, y lo que hacen también por los que no son niños, porque estas profesiones no son específicas de la pediatría sino también de la gente joven y de los adolescentes”.

Luego, haciendo alusión a las enfermeras, dijo: “Siempre detrás de cada profesional, de cada medica tenemos una enfermera que nos está cuidando, que nos está apoyando, atenta a las necesidades del pacientes. Cada vez que tenemos un problema o nos pasa algo en el tema salud están siempre presentes, desde el minuto uno de vida, desde el instante en el que nacemos y también están presentes cuando ya nos vamos de esta vida”.

Finalmente, tomó la palabra el subsecretario de Salud, Dr. César Monti: “Nuestra enfermería es una raza especial, esa raza especial tiene que ver con la dedicación, la vocación, la solidaridad, la sensibilidad y el aprendizaje y el acompañamiento diario a los pacientes que de ella requieren. Esa raza especial ya ha sido mencionada, como que no tiene días, no tiene años, no tiene fechas y en turno rotativo para poder desarrollar sus tareas. Quiero agradecerles enormemente la tarea que día a día, todos los días del año, hacen, acompañan y contienen”.

Agregó: “A los fonoaudiólogos decirles que este es el camino que mucho tiempo les ha costado lograr, posicionarse como una especialidad dentro del acompañamiento a la medicina y que creemos en un futuro, ojalá no muy lejano podamos cumplir con todos los condicionamientos y necesidades que este país y esta provincia necesitan. Solo gracias y que tengan un buen día”, concluyó.