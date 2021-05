Invitan a sumarse a la campaña “Sonrisa en pandemia”

14/05/2021 - 21:11 Santiago

El grupo “Adolescentes de Santiago del Estero”, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud de la provincia lanzó la campaña “Sonrisas en pandemia”, con la idea de alegrar a los jóvenes, además de entregar importantes premios.

Desde la organización convocan a los adolescentes de toda la provincia a contar sus chistes o recrear chistes que ya conozcan, libre de violencia, prejuicios y discriminación.

Lo podrán hacer enviando un audio o un video de un chiste de humor sano a los siguientes números: 385 481-1597 ó 385 505-6078.

“No deben olvidarse de poner ‘Me gusta’ a la publicación, seguirnos en Facebook e Instagram y etiquetar a 3 amigos para que se sumen”, aclararon desde ‘Adolescentes de Santiago del Estero’.

Entre los participantes se realizará un sorteo de dos libros: Mafalda de Quino donado por Utopía Libros y Café; y Rafaela de Mariana Furiasse, donado por Marcos Vizoso Libros.

Los participantes podrán sumarse hasta el día 28 de mayo. El 29 se dará a conocer a los ganadores.

‘Hay temas que ya no dan gracia porque son hirientes, porque son trillados y porque por ahí no es. Ya no da burlarse del cuerpo, de la sexualidad, del género, de la discapacidad o de la nacionalidad de otras personas. ¿Cuántas veces no te han contado uno, cien o mil chistes con violencia machista o discriminador? ¿Cuántas veces no te has reído? Por eso hoy proponemos revisar y reformular estos estereotipos a través de este concurso”, convocaron desde la organización.