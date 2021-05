Artistas locales tienen un nuevo espacio de exposición

15/05/2021 - 21:52 Santiago

Abrió en nuestra ciudad una nueva galería destinada a la exposición y venta de obras de arte, denominada Yuva, con el propósito de mostrar obras exclusivamente de artistas nacidos en Santiago del Estero, quienes podrán exponer obras de plástica, esculturas y fotografías.

“Por las características del salón, queremos exponer obras de gran formato, obras grandes, y en Santiago hay muchos artistas que hacen este tipo de trabajos. Ahora estamos exponiendo obras del colectivo artístico Orquídeas, que lo hacen como colectivo artístico, y cada una de modo individual. La intención es que los artistas muestren y vendan sus trabajos”, sintetizó Beatriz Yunes de Valladares, propietaria de la galería.

Respecto de cómo surgió la idea de abrir una galería de arte en nuestra ciudad, Beatriz relató que, como diseñadora de interiores, y que se especializa en el mercado de arte, conoce mucho a gente del ambiente, y entendió que “faltaba un espacio en el que los artistas pudieran exponer y vender sus obras, porque muchos lo hacen en sus casas, con todas las incomodidades que eso implica”.

Nexo

“También para el artista muchas veces es difícil vender su obra, mientras que en la galería, ellos me hablan, vemos los trabajos, me dicen el precio de cada uno, los exponemos y los vendemos. O sea, me gusta mucho ser el nexo entre el artista y el comprador”, precisó.

Los interesados en la exposición y venta de sus obras en la galería, podrán comunicarse al 385-4184314, o escribir al correo yuvagaleriadearte @gmail.com.