Mailín vive su fiesta mayor con 5 positivos de Covid, entre ellos el comisionado municipal

15/05/2021 - 22:22 Santiago

Con una situación sanitaria complicada a raíz de los contagios de coronavirus que se dieron en menos de una semana, hoy se desarrollarán los actos centrales en honor al Señor de los Milagros de Mailín, que serán presididos por el obispo diocesano, monseñor Vicente Bokalic.

En estos últimos días, dieron positivo para Covid cinco personas, entre ellas el comisionado municipal, Javier González, un efectivo policial, uno de los encargados del santuario, y servidores que trabajaban en la organización de la fiesta. A raiz de esta situación, se encuentran aisladas, al menos 20 personas.

“La situación está muy comprometida y no sé cómo serán las celebraciones de mañana (por hoy)”, aseguró a EL LIBERAL el comisionado municipal.

Actividades

Con presencia limitada y solo habitantes del pueblo, están previstos hoy los actos centrales en honor al Señor de los Milagros de Mailín, que por segundo año consecutivo se realizará en el marco de la pandemia de coronavirus que azota al mundo.

A las 7 se celebrará la misa por los peregrinos; a las 10, la misa central presidida por el obispo diocesano, en el templete, y luego se realizará la procesión con la cruz sagrada, que al igual que al año pasado, será llevada en un vehículo por las calles del pueblo, y sin la participación de fieles.

Tanto la misa en el santuario como al pie del templete, se realizarán con presencia de fieles únicamente de la villa, y hasta cubrir el 30% de la capacidad de los espacios, para respetar el distanciamiento entre personas.

Tanto el obispo Bokalic como el rector del santuario, padre Sergio Quinzio, pidieron a los fieles que no viven en Villa Mailín, que no traten de llegar a la villa, porque no se les permitirá el acceso.

Piden a los devotos no trasladarse hasta el pueblo

Piden a los devotos no trasladarse hasta el pueblo

La Policía de la provincia dispuso un férreo operativo para impedir el ingreso de fieles a Villa Mailín, que se inició el pasado jueves y se extenderá hasta las últimas horas de hoy, según confirmaron fuentes policiales.

Más de 100 efectivos fueron movilizados hacia el lugar, para apostarse en los seis accesos principales que tiene el pueblo.

Más de 60 efectivos fueron enviados desde la Capital, pertenecientes a las divisiones Seguridad Vial, Motorizada, Montada e infantería, los que se sumaron a personal de la departamental y comisarías de la zona.

“Los controles se realizan de manera estricta, ya que tienen como objetivo evitar las aglomeraciones y la propagación del coronavirus, por lo tanto, recomendamos a la gente que no vaya, porque no se les permitirá el ingreso”, confirmaron.

El rector del santuario de Mailín también pidió a los devotos que eviten trasladarse hasta el lugar.

“Se va a tratar de que no se produzcan incidentes, porque Mailín tiene varios ingresos desde diferentes parajes, además de los principales que son por la ruta 34 y el camino que viene de Lugones”, remarcó el sacerdote.