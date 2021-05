“La situación en el pueblo está muy comprometida y no sé qué va a pasar”

15/05/2021 - 22:24 Santiago

En diálogo con EL LIBERAL, el comisionado municipal de Villa Mailín, Javier González, confirmó que el examen que le hicieron resultó positivo para Covid-19, por lo que se encuentra aislado en su domicilio desde el viernes, al tiempo que consideró que “la situación sanitaria en el pueblo está muy complicada”, por lo que anoche no tenía muy en claro cómo se desarrollarían las celebraciones del Señor de los Milagros.

“Son cinco las personas con Covid en estos momentos. Uno es policía, de una familia numerosa, los otro son encargados del santuario y servidores, los que deberán quedarse 14 días aislados. En muy difícil lo que está pasando, y no sabemos cómo va a seguir”, informó González.

Dijo que hasta anoche el único síntoma que tenía era un fuerte dolor de cuerpo, y que podía haberse contagiado al estar en contacto con un colaborador con el que viajó a la Capital el miércoles por unas obras en escuelas rurales, y que al día siguiente tuvo síntomas y dio positivo.

“En cuanto me avisó que le había dado positivo fui a la sala para hacerme el hisopado. Me aislé y hoy (por ayer) me dieron el resultado positivo”, contó.

Dijo que de inmediato también se comunicó con la policía para informar con qué personas mantuvo contacto las últimas horas, ya que había participado el jueves en una reunión junto al párroco y a otras cuatro personas más.

“Yo informé a las autoridades provinciales de la situación y me dijeron que podrían aislar al pueblo. No se cómo van a seguir las actividades porque la misa en el templete está prevista con gente”, dijo finalmente.